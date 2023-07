‘Bolillo’ le dio con todo a Viera: ‘Él venía sin jugar bien hace rato’

Tras la dura caída ante Cúcuta Deportivo por Copa, el técnico de Junior, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez le respondió con todo al ex arquero del equipo, Sebastián Viera, quien ayer en redes sociales mandó una posible indirecta al entrenador.



"Estoy embolatado en Spotify. ¿Alguien me puede ayudar a decirme quien canta la canción 'Ahora Quien'? Gracias se los agradezco. Abrazo para todos", mencionó Viera en su cuenta de Twitter.



Pues bien, esta indirecta había caído mal en el entrenador y este viernes, ‘Bolillo’ a su llegada a Barranquilla se despachó contra el uruguayo y lo tildó de culpable de que el equipo quedara eliminado en el primer semestre.

“Sebastián cuando estaba aquí llevaba varios años sin jugar bien. Estuvimos eliminados, con ese 2-0 que teníamos ante Unión Magdalena y sin los errores que él cometió en ese partido, hubiéramos clasificado”, comentó el estratega de entrada.



Y agregó: “Él también perdió cuando yo llegué aquí, él había perdido todos los partidos, entonces él fue, pero ya no fue”.



De esta manera, se reabre la polémica si la salida de Viera se dio por un problema en el vestuario con el entrenador o no. Por el momento, no hay respuesta de Viera en sus redes sociales.



Vale resaltar que a la llegada de Gómez, Viera sería relegado al banquillo y luego el uruguayo tomaría la decisión de salir del club.