Millonarios quiere regresar al triunfo en Liga ante Alianza Petrolera

Luego de su gran victoria ante Crystal Palace en Estados Unidos, Millonarios verá acción de Liga Betplay este sábado ante Alianza Petrolera que recibirá al vigente campeón de Colombia en Barrancabermeja.



El cuadro Embajador llega con aire en la camiseta por el triunfo en suelo americano, pero a su vez siente un poco de preocupación ya que en Liga suman dos empates consecutivos.



Los albiazules igualaron 0-0 con Deportivo Pasto en el debut de Liga II y ante Pereira en El Campín tampoco pasaron de la igualdad.

Ante esto, Alberto Gamero lleva lo mejor de su plantilla ante Alianza excepto a Andrés Llinás, que está en la fase final de su recuperación, a Juan Pablo Vargas que sigue recuperándose de su lesión y Fernando Uribe que sufrió una lumbalgia mecánica en el entrenamiento del viernes.



No obstante, no todo son malas noticias ya que a la convocatoria volvieron Omar Bertel, Óscar Vanegas y Stiven Vega.



Millonarios no se ve las caras con Alianza Petrolera desde el pasado 11 de mayo cuando los Embajadores vencieron 3-1 a los aurinegros en el estadio El Campín, de Bogotá.



Vale señalar que los bogotanos marchan 12° en la tabla de la Liga con dos puntos mientras que Alianza es 13° con uno.



Alineaciones probables



Millonarios: A. Montero; E. Perlaza, A. Moreno, J. Vargas, J. Arias; D. Giraldo, L. Vásquez; D. Cataño, D. Silva, J. Valencia; L. Castro.

Alianza Petrolera: C. Mosquera; E. Navarro, L. Ospina, P. Franco, L. Saldaña; S. Orozco, F. Flórez; E. Torres, J. Castillo, J. Muñoz; P. Bueno.



Hora: 6:10 p.m.

TV: Win Sports +