Oficial: UEFA dejó sin competencia europea a Juventus

Es oficial, la UEFA ha confirmado este viernes la oficialización de la sanción deportiva y económica a la Juventus, club que se perderá la Conference League de la próxima temporada y deberá pagar 20 millones de euros.



El ente rector del fútbol europeo confirmó que el club bianconero será reemplazado por la Fiorentina en la Conference y deberá pagar la multa por violar el Fair Play Financiero.

"La Primera Sala del CFCB concluyó que Juventus (ITA) violó el marco regulatorio de la UEFA e incumplió el acuerdo de conciliación firmado en agosto de 2022. Como resultado, la Primera Sala del CFCB rescindió el acuerdo de conciliación concluido con el club y decidió: excluir a la Juventus de la competición de clubes masculinos de la UEFA 2023/24; y imponer una contribución financiera adicional de 20 millones de euros al club. De esta cantidad, 10 millones de euros son condicionales y solo se aplicarán si los estados financieros anuales del club para los años financieros 2023, 2024 y 2025 no cumplen con los requisitos contables definidos en el Anexo G del Reglamento de Sostenibilidad Financiera y Licencias de Clubes de la UEFA”.



Por su parte, Juventus confirmó que no apelará a la sanción y que por su parte cerrarán este capítulo nada bueno para el club.



"No compartimos la interpretación que se ha dado a nuestras tesis de defensa y seguimos firmemente convencidos de la corrección de nuestras acciones y la validez de nuestros argumentos. Sin embargo, hemos decidido no apelar esta sentencia", mencionó el presidente del equipo, Gianluca Ferrero.



Vale señalar que a nivel local, los bianconeros también habían sancionados y se les descontaron más de 15 puntos en la Serie A.



Luego, unos meses después se le reincorporaron, pero a falta de cinco fechas, la Serie A volvió a quitarle los puntos por lo que Juventus apenas clasificó a Conference.



Sin embargo, con la decisión de UEFA, los italianos deberán pasar una temporada sin competencia en Europa, un tema que afectaría el futuro de una que otra contratación antes del cierre del mercado de pases.