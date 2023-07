Mundial y clásico español encabezan la agenda del fin de semana

El fútbol comienza a tener su ritmo normal y aunque todavía estamos a unas semanas del inicio de las ligas europeas, hay varios amistosos de gran calidad que se llevarán las miradas este fin de semana.



De igual manera, el Mundial femenino también tendrá mucha acción ya que jugarán selecciones como Colombia, Alemania, Brasil y Francia.



Además, la acción en la Liga Colombiana continúa y los equipos más importantes del torneo jugarán sus juegos respectivos a la fecha 3.



Por ello, FUTBOLRED lo programa con los mejores partidos con fecha y hora para que no les pierda la pista a los mejores encuentros de este fin de semana.

Sábado 29 de julio



2:30 a.m. | Suecia vs. Italia



Mundial femenino



5:00 a.m. | Francia vs. Brasil



5:00 a.m. | Kawasaki Frontale vs Bayern Múnich



Amistoso internacional



Mundial femenino



7:30 a.m. | Panamá vs. Jamaica



Mundial femenino



9:00 a.m. Bournemouth vs. Atalanta



Amistoso internacional



1:00 p.m. | Porto vs Rayo Vallecano



3:00 p.m. | Independiente vs. Boca Juniors



Liga Argentina



Amistoso internacional



4:00 p.m. | Real Madrid vs. Barcelona



Amistoso internacional



4:00 p.m. | Tolima vs. Águilas Doradas



Liga Betplay



6:10 p.m. | Alianza Petrolera vs. Millonarios



Liga Betplay



8:10 p.m. | Atlético Nacional vs. Jaguares



Liga Betplay



11:30 p.m. | Corea del Sur vs. Marruecos



Mundial Femenino



Domingo 30 de julio



2:00 a.m | Suiza vs Nueva Zelanda



Mundial Femenino



2:00 a.m. | Noruega vs. Filipinas



Mundial Femenino



4:00 a.m. | Liverpool vs. Leicester City



Amistoso internacional



4:30 a.m. | Alemania vs. Colombia



Mundial Femenino



6:00 a.m. | Manchester City vs. Atlético de Madrid



Amistoso internacional



9:00 a.m. | Sao Paulo vs. Bahía



Brasileirao



Posible presentación de James Rodríguez



1:45 p.m. | Chelsea vs. Fulham



Amistoso internacional



3:30 p.m. | Once Caldas vs. Deportivo Cali



Liga Betplay



5:45 p.m. América de Cali vs. Pasto



Liga Betplay



8:00 p.m. | Huila vs. Pereira



Liga Betplay



8:00 p.m. | Borussia Dortmund vs. Manchester United



Amistoso internacional