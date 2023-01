¿Qué posibilidades tiene Borré de volver a River? Habló representante

Este fin de semana estalló en Alemania la posible salida del delantero colombiano Rafael Santos Borré del Eintracht Frankfurt tras la poca continuidad que tuvo antes del parón del Mundial a pesar de ser importante en la conquista de la Europa League.



A raíz de su posible salida, Borré empezó a buscar opciones para seguir su carrera deportiva y uno de los interesados en adquirirlo es River Plate, club donde fue figura entre 2018 a 2021, temporadas donde fue goleador y su buen nivel lo llevó de nuevo a Europa.





A pesar que desde Alemania el Frankfurt confirmó que no está a la venta ni tienen intención de salir del jugador, el representante de Borré, Martín Aráoz, habló con Diario Olé sobre la posibilidad de volver a River Plate, confirmando que el club millonario sí se ha acercado al equipo alemán a negociar por el colombiano a través de un préstamo



“Siempre nosotros contamos lo que sucede. Hace un tiempo River sabía de la situación incómoda de Rafa, yo considero que le están faltando el respeto porque una cosa es no jugar, lo deportivo jamás me meto, pero una cosa es jugar 30 o 35 minutos y otra, entrar tres o cuatro”.



De igual manera, Aráoz confirmó que Martín Demichelis ha puesto su deseo de que Borré se vista con el equipo de la banda cruzada, pero que Frankfurt no quiere negociar, a pesar de que existen varias formas para llegar a acuerdos económicos que faciliten la salida.



“River tiene chances porque esto no es cuestión de dinero sino de buscar lo mejor deportiva y económicamente. Cuando uno quiere hacer una negociación, se llega a un acuerdo con las formas que existan”, afirmó el representante de Borré, Aráoz.



De momento, Rafael Santos Borré seguirá en Eintracht Frankfurt, pero lo cierto es que el delantero colombiano se cansó de ser revulsivo y quiere volver a tener ese protagonismo que tuvo recién llegó y ser tenido en cuenta con más regularidad por lo hecho en la final de Europa League donde fue el encargado de anotar el gol que significó el alargue y luego el título por la vía de los penaltis contra Rangers.



En la actual temporada, Rafael Santos Borré acumula 17 partidos jugados, donde en apenas ha sido titular en siete encuentros y en promedio goleador no la pasa bien tras acumular apenas un gol en las 15 jornadas disputadas de Bundesliga.