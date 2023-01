Como una leyenda: impresionante homenaje a Scaloni en España

Después de los frenéticos festejos tras conseguir el Mundial con Argentina en Catar y luego ser recibido como uno de los mejores técnicos de la historia en su país, Lionel Scaloni emprendió viaje al viejo continente para descansar y recuperar energía para los retos del 2023 con la albiceleste.



Tras la reanudación de LaLiga de España, Lionel Scaloni fue uno de los invitados de lujo que tuvo el Mallorca, uno de sus equipos cuando jugó fútbol profesional y fue recibido como leyenda frente a todos los hinchas del club que no pararon de aplaudirlo.



Previo al inicio de juego contra Real Valladolid por la jornada 16, Lionel Scaloni dio el puntapié inicial y luego Mallorca le entregó una camiseta con el número ‘5’, mismo que utilizó cuando jugó en el club en las temporadas 2008/09.



"Me gustaría que me recuerden como un buen tipo. El que jugó al fútbol durante muchos años es muy difícil que no entienda. Es importante la mano derecha, que el jugador te entienda y sepa que dices la verdad. Siempre intento el bien del grupo", dijo el técnico Scaloni tras recibir el homenaje en Mallorca.