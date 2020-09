Falcao y su retiro: pistas de una ciudad y puesto que quisiera tener

Falcao García tiene 34 años, edad en la que se empieza a pensar en un futuro retiro. Qué hacer, a dónde ir, cómo seguir la vida... Claro, los futbolistas tienen mayores ingresos y la idea es mantenerlos luego de que dejen atrás sus carreras de jugadores.



Es un gran dilema del colombiano en su retiro, tema que sería en los próximos años (aunque no en los dos siguientes, pues tiene aún contrato con Galatasaray). Hinchas de Millonarios sueñan con él, River Plate no se queda atrás y Atlético de Madrid lo seduce. Sin embargo, dijo nombre de una ciudad que podría significar su futuro.

En entrevista con Daniel Habif, el colombiano habló sobre su futuro y lo que quiere hacer cuando dejé atrás su carrera de futbolista. Curiosamente, le dijo un 'NO' rotundo a la idea de ser entrenador.



"Por ahora no planeo el retiro, pero me cuestiono qué voy a hacer. Tengo negocios fuera del fútbol, me gustaría crear una cierta cantidad y estar al frente de ellos. Me gustaría también una actividad relacionada con el fútbol, pero no sería técnico. Quiero seguir viajando o prepararme para estar en la dirigencia de un equipo o quizá manejar carrera de algunos futbolistas", contó.



Finalmente, el colombiano dejó una pista y, posiblemente, podría estar vinculado a la MLS en su futuro. Habif le consultó por la ciudad en la que le gustaría asentarse tras terminar su carrera y su respuesta fue Miami.



"Me gustaría quedarme en Miami, está cerca de Colombia. Está a hora y media de Barranquilla. Me gusta allá", contó el delantero de la Selección Colombia.