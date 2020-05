¿Aprovechará el ‘papayazo’? Más oportunidades de James para convencer

Poco a poco parece que la luz de James Rodríguez en el Real Madrid se apaga, su regreso del Bayern ilusionó en principio pero las lesiones y Zinedine Zidane lo fueron mermando. Eso sí, la crisis del coronavirus, lejos de traerle malas noticias a nivel deportivo, podría brindarle una nueva oportunidad.

​En declaraciones dadas al diario ‘Marca’, Zidane dio luces sobre lo que vendrá para el equipo una vez regrese La Liga y jugadores secundarios como James Rodríguez vislumbran una luz en su camino.



Y es que las condiciones están dadas: posible recambio, norma de cinco cambios por partido, necesidad de títulos y un calendario apretado son los factores que hacen soñar al volante colombiano.

Restan once jornada para que termine la liga española, la idea es iniciar en junio (aún no hay nada confirmado) y terminar lo más rápido posible. El problema para los equipos es que varios jugadores no llegarán al 100% debido al parate por la cuarentena y seguras lesiones, apenas lógicas, retomando actividad.



En este sentido, las metas en el conjunto merengue son claras: “Nos vamos a preparar para acabar bien la temporada, nos faltan once partidos (liga) y lo importante es darlo todo para ganar algo”. Eso sí, para chequear algún título es necesario contar con todos los jugadores o será imposible.

​Justamente por ello, James y los demás suplentes contarán con su ‘cuartico de hora’ para demostrar el porqué deben tener más oportunidades. El colombiano deberá aprovechar.

- Recambio y carga de partidos

En la mitad de la cancha, la competencia del 16 es Isco, Marco Asensio y pueda que Luka Modric. Arriba, por las bandas, la tiene más difícil porque está Vinicius, Hazard que de a poco se recupera, Rodrygo, Lucas Vázquez y la incógnita de Gareth Bale.



En este orden ideas es inevitable que James pueda tener titularidades teniendo en cuenta la cantidad de partidos en tan poco tiempo. A lo largo del certamen solo disputó 341 minutos, algo mínimo teniendo en cuenta los 873 de Isco o 1355 de Modric; ítem que lo dota de mayor tanque de cara a las duras jornadas que se avecinan.



- Cinco cambios



Sin duda es la mayor ventaja. El recambio será vital a la hora de afrontar los partidos, más allá del resultado. En caso de necesitar puntos, James ofrece goles, asistencias y juego directo; en caso de defender el resultado, te ofrece manejo, posesión y, uno esperaría, sacrificio.



- Necesidad de títulos



En este sentido, el volante de la Selección cuenta con argumentos de sobra para aportar en el torneo local: jerarquía, condiciones y sobre todo hambre de gloria. Ya sea como titular (cuatro veces) o entrando desde el banco (tres ocasiones) ha tratado de demostrar esas ganas a Zidane.



La Liga tiene líder al Barcelona por un punto sobre el Madrid, diferencia mínima con 33 puntos en disputa. James, a diferencia de Isco, Asensio y el mismo Modric, puede aportar más en el último tercio de ataque. No en vano tiene más goles (29) y asistencias (28) a lo largo de La Liga que sus competidores.



Con esto, James se ilusiona con la posibilidad de sumar minutos en la recta final del campeonato español y así quemar sus últimos cartuchos para convencer a ‘Zizou’. Más ‘papayazos’ no puede pedir.