James lo vuelve a decir: la razón que lo obligó a quedarse en el Real

James Rodríguez sigue hablando de su presente y su incierto futuro y esta vez lo hizo en una charla con Río Ferdinand, en la que contó varios aspectos de su vida futbolística y dio su opinión sobre otros.

En medio del diálogo, el exfutbolista del Manchester United le preguntó por su relación con los técnicos que tuvo en el Real Madrid pues allí estuvieron Ancelotti, de quien habló muy bien; de Rafa Benitez, con quien estuvo pocos meses; y Zidane, de quien no dio mayores detalles.

“Con Zidane jugué poco porque cuando ganas cosas con un grupo de jugadores confías mucho en ellos. Fue lo que pasó con él. De los tres técnicos aprendí cosas buenas y malas. Con este último ciclo de Zidane he jugado poco y quisiera haberme ido con los últimos tres años que tuve", es decir con lo hecho entre el 2014 y 2017, cuando emigró al Bayern Múnich.

Y ahí sin que Ferdinand le preguntara, James contó con su propia voz que tuvo la opción de irse, pero que no se logró por decisiones que no estaban en su poder.

“El año pasado tenía una muy buena oferta de un club que no quiero mencionar. Quería ir porque sabía que aquí no iba a jugar. Pero no me dejaron ir por distintos temas. Estoy aquí porque las circunstancias se dieron, no porque quise. Estoy aprendiendo cada día y espero que en el futuro pueda jugar más porque tengo talento", expresó.

James está próximo a cumplir 29 años así que espera llegar a un club en el que le permitan demostrar al máximo su capacidad futbolística y el talento que poco ha podido demostrar en este último año.