¿Se destapó James y su entorno para presionar salida del Real Madrid?

James Rodríguez levantó ampolla. Luego de un largo silencio, decidió hablar con la prensa y lo hizo con ‘todos los juguetes’. Habló de su situación en Real Madrid, de su relación con Zinedine Zidane y hasta se rio al decir que él, al igual que muchos fanáticos y medios, no se explica por qué no tiene más oportunidades en su equipo.



De inmediato hubo eco mundial a las palabras del colombiano. Incluso, le preguntaron al mismo ‘Zizou’ por las declaraciones de su dirigido, pero el técnico no quiso entrar en más polémicas y simplemente se decidió a repetir lo que ha dicho en muchas ocasiones: “James es uno más y va a tener oportunidades”.



Y lejos de callar, de resguardarse y evitar que la polémica crezca, el entorno de James se destapó: Juan Carlos Restrepo, su padrastro, también se refirió a los temas del Madrid, su entrenador y sus escasos minutos.



No se sabe si es casualidad o es sistematizado, lo cierto es que en ambas declaraciones se tocó un tema muy importante: el posible cambio de equipo de James. El mismo jugador aceptó ofertas para irse a comienzo de temporada, pero fue el club merengue el que rechazó las posibilidades, especialmente la del Atlético de Madrid, que era la que más le llamaba la atención al colombiano.



Tanto James como su padrastro, abrieron la puerta a la salida prematura del Real Madrid. Juan Carlos Restrepo fue más allá: dijo que, aunque su contrato termina a mitad del año 2021, las cosas podrían cambiar en diciembre de 2020 para estudiar el cambio de equipo.



¿Se cansaría James de insistir e insistir sin recibir el respaldo de Zidane? ¿Buscan estas declaraciones presionar a Florentino Pérez para que le dé la oportunidad de emigrar? Solo el tiempo lo dirá.