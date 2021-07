¿Y ahora qué? Duro mensaje del presidente de Galatasaray a Falcao

El futuro de Radamel Falcao García en Galatasaray está cada vez más complicado. Su deseo es continuar para demostrar su valía y tener finalmente una temporada libre de cualquier tipo de problema físico.



Ahora bien, asegurar su permanencia en territorio turco es complicado. Mientras el entrenador Fatih Terim destacó sus buenas actitudes y compromiso en pretemporada, el presidente Burak Elmas parece querer punto final a la relación.

A principio de semana se encendieron las alarmas respecto al estado del ‘Tigre’, después de que se publicara un informe médico en el que se hablaba de su ausencia del entrenamiento por molestias físicas.



Afortunadamente no fue nada grave y pudo ser convocado para el juego de Champions League (fase previa) contra PSV, duelo que terminó en goleada de los neerlandeses por 5-1. Incluso el estratega Terim destacó el compromiso del cafetero asegurando que “me hizo muy feliz” su pedido de estar en la lista.



Esto sumado el deseo expreso de Falcao en querer cumplir su contrato, aparecían como pruebas suficientes para confirmar su continuidad durante la temporada 2021-22.



La ilusión duró poco... El medio turco ‘Sporx’ informó recientemente la difícil situación en tema plantilla que tiene el Galatasaray y el atacante samario sobresale por un preocupante comentario del presidente Elmas.



“El presidente Burak Elmas se comunicó directamente con Radamel Falcao y le dijo que debía dejar el equipo, pero el futbolista colombiano quiere seguir su carrera bajo la camiseta amarilla-roja. No hay ningún equipo en Europa, América o Sudamérica donde Falcao, que recibe un sueldo garantizado de 5 millones de euros al año, pueda alcanzar este nivel de salario”, detalla el portal.



Justamente la parte económica es la cruz en la frente de Radamel, no solo porque su equipo debe alivianar cargas sino también porque solo algunos clubes podrían cumplir con sus exigencias. Se habló hace poco de un interés del Sporting Braga de Portugal y Al Duhail de Catar.



Solamente queda esperar...