Galatasaray entregó una mala noticia sobre Radamel Falcao García

Radamel Falcao García no hizo parte del plantel de la Selección Colombia que disputó la Copa América 2021 por darle prioridad a su recuperación y estar a tope para disputar una nueva temporada con Galatasaray.

El 'Tigre', de 35 años, pasó las vacaciones con su familia e inició trabajos de pretemporada con el cuadro de Fatih Terim, pensando en la nueva campaña y con un futuro incierto en la institución ya que los rumores sobre su salida de Turquía no paran.



Sin embargo, este domingo, Galatasaray informó que Radamel Falcao García no hizo parte del entrenamiento por una nueva molestia física: "Radamel Falcao, lesionado, no participó en los entrenamientos", dice el comunicado que no específica el tipo de inconveniente y la gravedad.



Por ahora, Galatasaray se enfrentará al PSV Eindhoven en un juego amistoso este lunes en la sede deportiva. Se espera que el club se pronuncie sobre la nueva lesión o recuperación del delantero.