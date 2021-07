Falcao estudiará ofertas de salida de Galatasaray: ya hay dos opciones

Falcao García se habría cansado del rechazo del Galatasaray. El equipo turco firmó un contrato por tres años y ahora quiere que el delantero colombiano se marche, a falta de una temporada para finalizar su vinculación. El ‘Tigre’ ha querido respetar su contrato y tener así la oportunidad de resarcirse, pues sabe que las lesiones no lo han dejado brillar. Sin embargo, el atacante habría comunicado a las directivas y al cuerpo técnico que tiene ofertas de salida y estudiará las opciones.

Según informa el portal turco ‘Sporx’, Falcao se reunió con la nueva dirigencia del Galatasaray y les dijo: “Recibí algunas ofertas, las voy a considerar”. Así, el colombiano facilitaría las cosas para su salida, pues el club de Turquía necesita alivianar cargas económicas, y la ficha del ‘Tigre’ es la más alta del plantel.



En días pasados, se dijo que Falcao estaría dispuesto a rebajar su sueldo en medio millón de euros, pero de todas maneras seguiría siendo el más alto del equipo, y no se vería reflejado un ahorro en el presupuesto de la temporada 2021/2022.



Este viernes, el diario portugués ‘A Bola’ informó que Falcao fue ofrecido para regresar a Portugal, país en donde comenzó su carrera por Europa, jugando para el Porto. Pero esta vez su hoja de vida no llegó a un equipo de los grandes, si no al Sporting Braga. Sin embargo, el club no tendría el suficiente dinero para contratarlo, pues los valores son altos para un equipo mediano.



El que sí tendría el dinero para fichar a Falcao, pagarle una buena cifra a sus 35 años, y quitarle ese problema al Galatasaray, sería el equipo Al Duhail, de Catar, que hace un año ya estuvo interesado en el colombiano.



Así, Falcao estudiará esas y las opciones que lleguen, para ponerle fin a su vínculo con Galatasaray. ¿Llegará una buena oferta?