Santos Borré, insaciable: su lista de sueños por cumplir en Bundesliga

Rafael Santos Borré tiene entre ceja y ceja una adaptación sin traumatismos a Alemania, a su sociedad, a su fútbol, a su calidad de vida. Solo ve ventajas porque eso es lo que hay. Eintracht Frankfurt es el trampolín que estaba esperando para regresar al Viejo Continente por la puerta grande y ahora no hay nada que se interponga entre él y el éxito.



"Tengo mucha felicidad por mi familia al venir a cumplir un sueño, estar acá y conocer un poco la ciudad me ha ido ayudando para adaptarme al reto y a la liga alemana. Es muy lindo, va a ser muy bueno para mi familia", decía en su primera rueda de prensa oficial. Por ahora, en español.



La primera vez que estuvo en Europa fue hace seis años y no salió como esperaba: fue cedido del Atlético al Villarreal y River acudió en su ayuda. Ahora vuelve con esposa, hija y un momento ideal, con un lugar entre la Selección Colombia de mayores y toda una carrera por escribir, a los 25 años de edad.



"El paso por Europa me dio madurez para enfrentar esta nueva etapa, espero estar cuanto antes con el equipo.

Me va a servir mucho la filosofía alemana, a nivel mundial es un ejemplo para muchos países y selecciones, lo que quiero aprender me va a servir mucho para nuestra selección. Dios quiera que en próximas convocatorias llegue con más experiencia", señaló. Habla como hombre de familia.



La lista de sueños cambió de 2016 a este punto. Y eso es bueno porque ahora parece mucho más ambiciosa: "No he cumplido mis sueños, tengo más metas, este paso es importante que quería darlo pero tengo más sueños. Quiero triunfar en Europa, con Enrintracht seguir dando pasos importantes en mi carrera, dar ejemplo a los más chicos que sueñan con ser jugadores y conseguir cosas importantes con la Selección Colombia, títulos que es lo que necesitamos más que nunca. Esas ganas de conseguir cosas las tendré siempre", explicó.



Tan claro tiene su plan que hasta para el epílogo ya tiene algunas pistas: "tuve la oportunidad de mantenerme entrenando con el Cali, estuve en la sede con los compañeros, ver a Harold Preciado me hizo pensar que la vuelta a casa es muy linda, motiva mucho, sueño con eso. Pero antes tengo muchas metas por cumplir, quiero llegar a esa etapa habiendo cumplido todos esos objetivos antes de volver a casa pero fuerte, con el fútbol para pelear cosas con el Deportivo Cali".