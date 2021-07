Santos Borré llegó como toca: 'puedo adaptarme a cualquier posición'

Rafael Santos Borré concedió este viernes su primera rueda de prensa como jugador del Eintracht Frankfurt. Lució sonriente, motivado y, más que nada, muy seguro de haber tomado la decisión correcta.

Salió como goleador de River Plate y gran figura y no quiere dejar pasar ese pico en la Bundesliga: "venimos de un equipo muy ganador. Este salto me motiva mucho. Me han recibido muy bien. Es un lindo reto en cuanto a la adaptación a una nueva liga. Es una liga muy competitiva. Estoy muy motivado por empieza a jugar. Sé que va a ser importante el vestuario. He sentido un ambiente muy rico. siento que me puedo adaptar rápidamente. Tenemos u un vestuario de muchas nacionalidades y eso me va a servir mucho", dijo.



Y como corresponde al nuevo de la clase, ofreció todo el sacrificio con tal de jugar y ayudar: ""En la Copa América me sentí cómodo porque Reinaldo Rueda me lo dijo desde el inicio. Teníamos jugadores como Duván Zapara mucho más adelante. No he podido hablar con el técnico aquí (Oliver Glasner), pero yo ya le dejé claro que me puedo adaptar a cualquier posición. Me gustaría jugar adelante, pero ya va en la idea de él".



De sus compatriotas que han jugado en la fría Alemania solo recibió comentarios positivos: "Me ha servido hablar con otros colombianos. Me han contado las virtudes de esta liga y cómo vivir esta experiencia. Sé cómo es esto. Tuve un paso por Europa y tuve una idea general. Me han servido mucho los testimonios de algunos compañeros, pero lleva un tiempo saber qué es lo que les gusta aquí. Voy a sacar lo mejor de mí para estar a la altura", dijo.



Ahora hay que encontrarse con el grupo, con su DT y con una hinchada que ya entrena para pronunciar bien su nombre: "Llego a un equipo que tiene una hinchada increíble. Me hace recordar muchas cosas de Sudamérica. Tenemos un aficionado que siempre va a estar con nosotros. Los goles y las buenas actuaciones van a llegar", concluyó el colombiano.