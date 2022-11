¿Podría no volver? Edwin Cardona tomó un avión y se fue de Racing

La actualidad del volante Edwin Cardona no ha sido la mejor y con Racing no tuvo el rendimiento esperado en la pasada temporada de Liga Argentina, por lo que fue siempre fue fuertemente criticado por la hinchada que no le perdonó sus actitudes y no haber aportado nada.



A pesar de que aún a Racing le falta jugar la final del Trofeo de Campeones y donde Fernando Gago había hablado que tendría en cuenta al volante colombiano en esta competencia frente a Boca Juniors, lo cierto es que no hizo parte de entrenamientos en la semana y habría comunicado que se iría.



Esta decisión de Cardona aparentemente fue acordada con los directivos de Racing, que podría ser determinante para su futuro, pues no se sabe si el volante volverá a Argentina para unirse a los trabajos de Gago, aunque prometió de palabra reportarse el 30 de noviembre.



⚠️ Cardona de vacaciones. De común acuerdo con la dirigencia el colombiano se fue ayer a Bogotá en un vuelo de línea y no tuvo tiempo de alentar #TodosJuntos a sus compañeros. IMAGEN EXCLUSIVA 📸7️⃣0️⃣🛩 pic.twitter.com/HH7M0qI4nm — Racing Online (@RacingOnlineOK) November 3, 2022



Por lo pronto, se ha conocido que, tras la autorización de Racing de partir, Cardona tomó un avión directo a Colombia con destino Bogotá, aunque espera después llegar a su tierra Medellín, donde pasará estos días hasta que se cumpla los días de permiso, aunque durante su estadía en el país podría ser determinante para tomar decisiones definitivas.



Los números de Edwin Cardona en Racing fue de 23 partidos jugados, siendo en apenas 7 juegos titular, además tan solo aportó dos goles y sumó poca actividad sobre el final de Liga Argentina por no estar en forma.