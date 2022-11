Gerard Piqué tira bomba en Liga España: inesperada y radical decisión

Nadie lo esperaba. No lo vieron venir a pesar de que pasaba días muy grises. Y en todo caso la sorpresa fue mayúscula en la Liga de España.

Gerard Piqué dejó un video en sus redes en el que habla a la afición del FC Barcelona y les anunció que el sábado próximo jugará su último partido en el Camp Nou.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022



"He decidido que es el momento de cerrar este círculo" empieza el central. "Siempre he dicho que después del Barça no habrá ningún otro equipo, y así será", añadió.



En el anuncio en las redes sociales, el central catalán recordó que llegó hace 25 años en el club azulgrana y que ha llegado el momento de decir adiós.



Ahora se dedicará a sus negocios particulares, que son millonarios, y al pleito que mantiene con su ex pareja, la colombiana Shakira, por la custodia de sus hijos Milan y Sasha.