'Bacca arropado con frío': Bermúdez estalló contra Junior por la final

A Julio Comesaña esta vez no le salieron las cosas con Junior y perdió la final contra Millonarios en Bogotá. Un 2-1 que los dejó sin la Copa Betplay y con toda la mirada puesta sobre los Cuadrangulares Semifinales, que iniciarán este fin de semana. A los rojiblancos no les queda otro remedio que salir a pelear por el máximo título del FPC.



A propósito de la fallida apuesta de Comesaña en El Campín, Jorge 'Patrón' Bermúdez estalló contra Junior en medio del programa Balón Dividido, de ESPN, donde analizaron lo sucedido.



El exfutbolista y entrenador, quien desde el 2019 es miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, le apuntó al técnico por utilizar a los jugadores en posiciones donde no se sienten cómodos, teniendo incluso 'la nevera llena'. Una crítica que se ha hecho habitual.

"Si uno tiene a Carlos Valderrama, Asprilla y el 'Tren' Valencia, y el primer tiempo fue un desastre, y dice uno en el entretiempo ¡Vamos, vamos que podemos, claro que podemos! Pero si usted no tiene un jugador que tenga la pelota y lo que tiene son jugadores de recuperación (....)".



Bermúdez se refirió a las apuestas que no le salieron a Comesaña: "nunca Didier (Moreno) fue un armador en el fútbol colombiano, entonces por qué le voy a pedir que sea Valderrama. Por qué le voy a pedir a 'Cariaco' y a Cetré que sean Bacca, si a él lo tengo sentando en el banco arropado porque tiene frío", y continuó: "simplemente la apuesta no le salió".



A propósito de Carlos Bacca, en quien estaban depositadas las esperanzas de gol en la final, solo ingresó hasta el minuto 83, cuando Millonarios ya ganaba 2-0. El experimentado delantero venía de marcar doblete en la Liga y darle la clasificación al tiburón en la Liga. De ahí que surgieran ácidas críticas para Julio.



El 'Patrón' también apuntó al entrenador uruguayo por un comentario que hizo una semana atrás, cuando ninguneó a la Copa Betplay asegurando que prefería clasificarse entre los ocho.



Por otro lado, elogió sin reparos a Millonarios y Alberto Gamero, a quienes ve fuertes de cara a las fases finales de la Liga. "Tienen todo, están en un momento importantísimo y acaban de ganar un título, están en el momento de apretar y seguir hacia adelante. A veces se ganan títulos y hay baches porque hay descanso, o se piensa en la Libertadores. Millonarios hoy tiene todo, la posibilidad de celebrar y tiene por delante los Cuadrangulares".