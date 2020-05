La cuarenta que le sentó bien a James: las palabras de elogio para él

James Rodríguez es un hombre especial para el fútbol colombiano y así se ha demostrado incluso en esta cuarentena, cuando no tiene la oportunidad de entrenar a la par de sus compañeros, de jugar, ni de ser suplente en el Real Madrid.

Y es diferente porque incluso sin fútbol, las personas siguen hablando de él. Y no es la prensa, sino los excompañeros, esos que lo vieron crecer en el fútbol y ahora lo ven cumpliendo su sueño de portar la camiseta blanca del Real Madrid.

En esta cuarentena, algunos de sus excompañeros en Banfield se han referido al colombiano y esas buenas cualidades que lo hacía un joven especial en Argentina.

Uno de esos fue Santiago Silva, quien jugó con él en ese equipo argentino en 2009. El delantero destacó las habilidades de James desde que empezó en el club.

“James era un chico de 16 años con una humildad enorme. Llegaba una hora antes de cada entrenamiento, le gustaba verse muy bien físicamente y le gustaba quedare una hora después a entrenar. Después los más grandes le hablábamos e intentábamos contagiarle e inculcarle ciertas cosas que él ya las tenía innatas”, dijo el ‘Tanque’ en ‘Win Sports’.

Pero no solo él reconoció lo que hacía en Argentina porque Sebastián ‘Papelito’ Fernández, que estuvo en el 2018 en el taladro, también habló de sus buenas capacidades.

“Llegó muy bien. Un día lo pusieron a jugar y era un fenómeno, era impresionante lo que jugaba. Nos sorprendió a todos”, señaló en ‘Espn’.

Ahora fue Michael Ortega quien habló de la madurez de James desde siempre, pues no era solo su calidad técnica, sino su mentalidad profesional para estar en una Selección Colombia sub-20.

“James fue muy profesional y yo al comienzo no lo era. Recuerdo que a nosotros nos eliminó México y ese día a mí me invitaron a una fiesta y yo acepté como por olvidar la vaina. Yo llamé a James, lo invité y él me dijo que no porque acabábamos de perder. Yo no fui a la fiesta, pero me di cuenta que él estaba más avanzado en la parte mental y sabía lo que quería", dijo Ortega.

Incluso, el comediante Frank Martínez habló del profesionalismo de James Rodríguez ya estando en Europa y siendo un jugador del Bayern Munich. El antioqueño visitó la casa del futbolista una vez y compartió con él en su hogar y aunque estaba de vacaciones, le sorprendió que James no se tomó ni un solo trago y se levantó al otro día a las 6 de la mañana a entrenar con normalidad, esa historia la contó en un live de su Instagram.