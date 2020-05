Para los críticos: la fiesta a la que James Rodríguez dijo 'no'

Los rumores sobre James Rodríguez y una supuesta vida nocturna muy activa han hecho que se creen muchas historias alrededor de su vida privada, aunque pocas veces se han podido comprobar que sean verdad.

Y es que las personas que rodearon a James se dieron cuenta de su capacidad y ambición por llegar a la élite del fútbol mundial desde muy chico.

Una de esa historias las contó Michael Ortega, quien compartió con él en la Selección Colombia sub-20 que disputó el Mundial en el territorio nacional.

En diálogo con Gol Caracol, el volante atlanticense recordó el acto de profesionalismo que lo marcó desde aquel torneo y con el que James demostró que estaba en otro nivel.

“James fue muy profesional y yo al comienzo no lo era. Recuerdo que a nosotros nos eliminó México y ese día a mí me invitaron a una fiesta y yo acepté como por olvidar la vaina. Yo llamé a James, lo invité y él me dijo que no porque acabábamos de perder. Yo no fui a la fiesta, pero me di cuenta que él estaba más avanzado en la parte mental y sabía lo que quería", dijo Ortega.

Asimismo, Michael Ortega añadió que “James ha sido el mejor de la historia de Colombia con Falcao, si miras estadísticas ha sido muy bueno. Colombia debe apoyarlo, así como se apoya a la familia, porque así él puede sacar todo su talento otra vez", expresó.