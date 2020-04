‘Me quiero retirar en Santa Fe’: guiños de Morelo desde Argentina

En diálogo con Win Sports, Wilson Morelo habló sobre su pasado en el fútbol colombiano, el amor que siente por Independiente Santa Fe (que lo llevó a rechazar importantes propuestas) y su sueño: Selección Colombia.



El atacante 32 años empezó de manera tajante y afirmó que desea terminar su carrera con el conjunto cardenal. “Siempre lo he manifestado, quiero jugar mi último con Santa Fe, aunque muchas veces los planes de uno no son los planes de Dios ”.

Respecto a su pasado en el fútbol colombiano, manifestó que nunca jugó en un equipo costeño a pesar de ser costeño (oriundo de Montería). Es más, dice que “muchos amigos me preguntan si jugaré en Jaguares o algún equipo de la Costa Atlántica, yo no le cierro la puerta a ninguno”.



Contó una anécdota que muy pocas personas sabían: “Estuve en una concentración de Atlético Nacional, allí estaba mi amigo Miguel Ángel Borja que me invitó a un partido en Medellín, apenas yo llegué de México. Estuve compartiendo con jugadores, directivos y estuve allí por él. Me llamó varias veces diciendo que había un interés de Nacional pero nunca se llegó a ningún acuerdo”.



Es más aseguró que su amor por Santa Fe se negó a jugar con el conjunto verdolaga: “Prefería irme de nuevo a México antes que aceptarle la oferta a Nacional. Fue más por el cariño y el agradecimiento que le tengo al hincha, y lo que ellos me han demostrado siempre”.



Respecto al tema Selección, Morelo afirmó que “en su momento quería estar pero nunca tuve una frustración, todo es un proceso”. Aclaró que “jamas me guardé nada” y por ello “a pesar de que no se me dio, dí lo mejor y puedo dormir tranquilo”.