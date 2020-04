‘Cumplo como lateral y como central’: Tesillo y su puesto en Selección

En diálogo con Caracol Radio, William Tesillo habló sobre actualidad, el cariño que siente por el Junior de Barranquilla (equipo en el que su carrera se catapultó) y la confianza que ha adquirido como el lateral izquierdo titular de la Selección Colombia.



Precisamente respecto a esto último, el futbolista barranquillero se ha vuelto indiscutido en el once titular de Carlos Queiroz, a pesar de las críticas de la opinión pública, y por ello considera que ha cumplido cuando se lo necesita.

“Cumplo las dos funciones. A veces el profe me pone de lateral y otras veces de central, pero no me disgusta ninguna de las dos posiciones”. sentenció el jugador del León de México.



Por otro lado, afirmó que siente un gran aprecio por el Junior (estuvo entre 2014 y 2015) y por ello cree que “sería un orgullo volver a vestir esa camiseta”. Recordemos que Tesillo fue campeón de la, entonces llamada, Copa Colombia en 2015,



Finalizó contando sobre su actualidad con la emergencia sanitaria a cuestas, contó que en México la cuarentena ya es obligatoria, al igual que en Colombia, pero está feliz porque “estoy bien gracias a Dios y paso estos difíciles momentos en casa”.