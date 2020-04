Santa Fe a Claudia: 'habíamos pedido ayuda para el equipo femenino'

Santa Fe quiso aclarar el tema y darle fin a la polémica de los contratos de las jugadoras del equipo. El conjunto cardenal estuvo envuelto en críticas que llegaron desde hinchas hasta políticos, como lo hizo Claudia López, alcaldesa de Bogotá.



La mujer que toma las decisiones en la capital del país reacción en redes sociales en contra del cuadro rojo. Por esto, Eduardo Méndez, presidente del equipo, habló y explicó que incluso a ella ya le habían ofrecido citas para intentar negociar los arriendos del estadio para las futbolistas.

"Le pedí citas a la alcaldesa, una de ellas fue denegada por ella misma, le pedí colaboración para el equipo femenino y que no nos cobraran arriendos para los campeonatos en los estadios, pedí ayuda. Nos acercamos a pedirles negociaciones por la utilización del estadio, no me he podido sentar con ella, no hemos podido encontrar cita y justo pasó esto ahorita. Ella sabe, ha sido mal informada, no es cierto que hay discriminación, yo creo que a ella la han hecho confundir y cualquier decisión que tome Santa Fe va a ser criticada", dijo el presidente del equipo.



Finalmente, Méndez también había mencionado que todo se dio por malas informaciones y que se creó una polémica que no existe, pues el club no canceló los contratos de las futbolistas.