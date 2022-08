El otro Luis que cosecha elogios en Premier: 'lo ha hecho a lo grande'

Luis Sinisterra se estrenó como goleador en Leeds United, su nuevo equipo, en la victoria 3-0 contra Barnsley, de tercera división (doblete del polaco Mateusz Klich), en duelo válido por la Copa de la Liga inglesa

Y el más entusiasmado fue su entrenador, Jesse Marsch, quien celebró no solo la anotación sino su total recuperación tras una molestia física.



“Sabíamos que teníamos un jugador fantástico y no ha sido tan fácil para nuestra afición y todos los medios verlo de cerca, pero lo vemos todos los días. No me sorprendió en absoluto que fuera el hombre del partido, jugó un papel importante en los tres goles. Pensamos muy, muy bien en él y está motivado para continuar adaptándose y creciendo dentro de nuestro sistema y dentro de nuestro entorno”, dijo el DT.



Aunque salió desde el banquillo fue figura: “veamos cómo sale de los 60 minutos, creo que los 60 minutos fueron increíblemente importantes y valiosos para él. Estoy seguro de que se convierte en una opción cada vez más grande para tener un papel cada vez más grande dentro de lo que estamos haciendo aquí con nuestro equipo”, afirmó.



“Luis lo ha hecho a lo grande. Entonces, creo que solo debemos monitorearlo físicamente, pero luego estar preparados para que, independientemente, estaremos listos para usarlos en una gran racha este fin de semana”, concluyó el DT, para quien el colombiano será clave en Premier League, este sábado en el duelo contra Brighton (9:00 a. m. hora colombiana).