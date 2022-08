¡Luis Díaz se destapó! Palabras emotivas al Liverpool y aficionados

Un salto con la humildad que lo caracteriza, y que se espera que nunca pierda esa forma de ser, Luis Fernando Díaz Marulanda empezó a jugar al fútbol en Barrancas, La Guajira. Un sueño que inició en la Selección Wayú y que poco a poco fue creciendo para cumplir el anhelo de cualquier soñador: llegar al fútbol europeo, y representar al país.

Luis Díaz salió de su pueblo natal, persiguiendo un único sueño de calar en el balompié. Llegó al Barranquilla FC, y posteriormente, dejó excelentes impresiones en el Junior. Luego sin peajes en Latinoamérica, se fue directamente a Europa firmando con un club que se enamora de los colombianos: el FC Porto. En Portugal, maravilló a los dragones, que no es cosa fácil ganarse a la hinchada de uno de los mejores clubes lusos, y un representante europeo importante.



En un abrir y cerrar de ojos después de una gran Copa América, Luis Fernando Díaz estuvo en el radar de gigantes de Europa, pero fue el Liverpool quien se llevó al colombiano. Una temporada muy buena fue la de ‘Lucho’ en el primer semestre del 2022 ganándose a Jürgen Klopp, seguidores y a todos los allegados a la imponente, Premier League.



Sin embargo, el segundo semestre del 2022 ha sido difícil. Arrancando la temporada desde el inicio, Liverpool no ha levantado cabeza en tres partidos disputados que solo ha sumado dos puntos de nueve posibles. Luis Díaz ha sido criticado en el primer partido que jugó ante Fulham, y la prensa británica también dudó de su calidad contra el Manchester United, pidiendo que no se le pudo ver la magia y la categoría en esa fatídica noche en Old Trafford.



Los malos resultados no detuvieron una emotiva entrevista que tuvo Luis Díaz con el medio británico, Sky Sports. ‘Lucho’ habló sobre el sentimiento que le deja estar cumpliendo un sueño en el Liverpool, “estoy muy feliz de estar aquí en este gran club, con varios jugadores que son fuera de serie, y es un equipo muy profesional y de eso me he dado cuenta. La clave ahora es seguir mejorando y, de paso, obtener algunas maravillosas experiencias para el resto de la temporada”.



En tan poco tiempo, Luis Díaz empezó a encantar a los hinchas de una afición complicada como lo es el Liverpool. Con sus actuaciones, los seguidores le empezaron a dedicar canciones, algo que revolucionó a colombianos y allegados a la Premier League por ese amor que genera el guajiro. Díaz también le dedicó unas palabras a sus fanáticos



“Los fanáticos, he sentido desde el principio que hay una gran pasión, respeto y amor por mí. Lo sentí de inmediato. Son los mejores fans que hay. Personalmente, me siento muy bien. He tenido un buen comienzo. He tenido una llegada exitosa y estoy contento con mis actuaciones, de poder aportar mi granito de arena; todos tenemos que aportar de esa manera”, concluyó Luis Díaz. El guajiro está listo para un choque de colombianos en el que se verá las caras con Jefferson Lerma ante el Bournemouth.