Liverpool en posible grupo de la muerte: espera el sorteo de Champions

Este jueves, 25 de agosto, se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2022/2023. Colombia estará pendiente desde las 10:00 a.m. para conocer los rivales de los equipos en donde hay futbolistas cafeteros, y especialmente le pondrá la lupa al Liverpool, en donde juega Luis Díaz.



Los ‘reds’ fueron finalistas de la Champions anterior, cayendo contra Real Madrid; y se espera que esta campaña, que no comenzó de manera afortunada para ‘Lucho’ Díaz y sus compañeros, sea la posibilidad de volver a disputar el título europeo. ¡Quieren la ‘orejona’!



Liverpool FC está ubicado en el bombo 2 del sorteo, así que se arriesga a quedar en un grupo de la muerte. Aunque si tiene suerte, le podrían corresponder rivales más accesibles.



Del bombo 1, o cabezas de serie, Liverpool tiene claro que no enfrentará a Manchester City, pues no pueden haber equipos del mismo país en el mismo grupo. Así, del primer bombo espera no encontrarse a equipos como Real Madrid, Bayern Múnich o PSG, pues son los ‘cocos’ que nadie quiere enfrentar, por lo menos en esta fase.



¿Qué rival sería ideal del bombo 1? Hay escuadras de mediana dificultas, como el AC Milan o el Eintracht Frankfurt (Rafael Santos Borré); o equipos más fáciles en el papel, como Porto y Ajax.



Del bombo 3, hay que escaparle a los italianos (Inter o Napoli) y al alemán Borussia Dortmund. De mediana dificultad estarían los portugueses, Benfica o Sporting Lisboa, o el Bayer Leverkusen, también alemán, pero de menor complejidad. Lo ideal: Salzburgo (Austria) y especialmente el Shakhtar Dontesk, de la golpeada Ucrania.



El bombo 4 es de los rivales aparentemente más fáciles. Sin embargo, hay clubes de renombre, como Olympique Marsella, Brujas de Bélgica o Rangers de Escocia. De menor tradición, están Dinamo Zagreb, Copenhagen, Viktoria Pilzen y Maccabi Haifa.



¿Cuál sería el grupo de la muerte para Liverpool?



- Real Madrid (Bayern Múnich o Paris Saint Germain)

- Liverpool

- Inter (Napoli o Borussia Dortmund)

- Olympique Marsella



¿Qué grupo le sería favorable y estaría obligado a clasificar?



- Ajax (Porto)

- Liverpool

- Shakhtar Donetsk

- Maccabi Haifa