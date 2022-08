Luis Díaz y otros colombianos conocieron a sus rivales en Carabao Cup

Este miércoles se definieron clasificados a la tercera ronda de la Carabao Cup, en la que aparecerán grandes de primera división como el vigente campeón Liverpool, Manchester City y Arsenal, entre otros.



Los colombianos Luis Sinisterra y Steven Alzate marcaron en el triunfo de sus equipos (Leeds y Brighton, respectivamente) y avanzaron en el torneo que reúne a los clubes de cuatro categorías del fútbol inglés. Entretanto, el Watford con Yaser Asprilla se despidió de la competencia.



Después del último partido de la segunda ronda, se definieron a través de sorteo los emparejamientos para la siguiente fase de la Carabao Cup, que se jugará el 7 de noviembre. Se avecinan partidazos como Manchester City-Chelsea y Manchester United-Aston Villa, además de dos choques entre colombianos con Wolves-Leeds y Bournemouth-Everton.



Así jugarán los colombianos la tercera ronda de la Carabao Cup



Wolves - Leeds United

Yerson Mosquera vs Luis Sinisterra/Ian Poveda



Nottingham Forest - Tottenham Hotspur

Dávinson Sánchez



Bournemouth - Everton

Jefferson Lerma vs Yerry Mina



Liverpool - Derby County

Luis Díaz



Arsenal - Brighton

Steven Alzate





Otros partidos que se jugarán en esta fase



Manchester United vs Aston Villa

Manchester City vs Chelsea

Newcastle United vs. Crystal Palace

Leicester City vs Newport County

West Ham United vs Blackburn Rovers

Burnley vs Crawley Town

Bristol City vs Lincoln City

Stevenage vs Charlton

MK Dons vs Morecambe

Southampton vs Sheffield Wednesday

Brentford vs Gillingham