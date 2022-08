Luis Díaz es un agradecido en Liverpool: así habló de sus compañeros

Luis Díaz vive una temporada diferente en Liverpool FC: pasó de ser sensación a estar obligado a tirar del carro y ser uno de los referentes del equipo inglés. Su rápida adaptación, su personalidad, talento y goles, le dieron confianza; y ahora el colombiano espera dar un paso grande en su carrera.



Díaz habló con ‘Telemundo Deportes’ y elogió a varios de sus compañeros, a los que también les agradeció por el respaldo cuando llegó a Liverpool, y fueron vitales en su adaptación.



Primero habló de Mohamed Salah, la gran figura de los ‘reds’: “Es estupendo para mí poder compartir mi posición en el equipo con Mo. Es un gran tipo y hay una conexión muy especial entre él y yo, y entre todos nosotros, de hecho”.



Además, agradeció a la legión brasileña y española del club, porque se acercaron a Díaz desde el primer momento y le ayudaron en su vida diaria en Liverpool. “Estaban ‘Bobby’ (Roberto) Firmino, Fabinho, Alisson, Thiago Alcántara y Adrián, de los que más se me acercaron. También los capitanes, como Milner, ellos fueron vitales y que me hicieran sentir parte de ellos; me acomodé súper bien por eso y trato de dar lo mejor de mí”.



“Tuve ayuda de mis compañeros para la adaptación, para el idioma y para estar cómodo y sentirme bien en los entrenamientos que fueron factores vitales para acomodarme mucho más rápido. De ahí en adelante fue el querer y las ganas de salir adelante y hacer las cosas bien en cada partido”, añadió el guajiro.



Para ‘Lucho’, jugar en Liverpool FC es un honor: “Hace parte de lo que quería y de lo que siempre había soñado. Siempre quise jugar en un club grandísimo y ahora lo estoy. Trato de dar el cien por ciento y el máximo desde que llegue. Quiero dar lo mejor de mí”.