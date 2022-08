A Luis Díaz lo ubican por encima de Mané: el diferencial del guajiro

Luis Díaz se ha convertido en el reemplazo de Sadio Mané. Su llegada en enero fue casi que premeditada, pues el senegalés partió al Bayern Múnich para la presente temporada. Pese al regular arranque de Premier League, donde Liverpool ha sumado dos empates y una derrota, el guajiro se perfila para ser protagonista.



La derrota contra Manchester United no ha dejado al colombiano entre las críticas, pues el nivel grupal ha repercutido en el accionar individual. A Díaz le tienen fe, llamado a ser presente y futuro de los de Anfield.



De acuerdo a información de Liverpool Echo, al colombiano lo asimilan con Mané, por el desequilibrio que tienen en la banda, pero, con un diferencial, que favorece a Díaz “Tiene una peculiar, pero valiosa tendencia a marcar goles desde lejos, algo que Mané no tenía en su juego. El jugador colombiano, de 25 años, parece más dispuesto a intentarlo desde ciertos lugares no tan habituales para rematar, pero como sugiere Jurgen Klopp, es mejor que el jugador promedio cuando se trata de vencer al portero”.



Luego del partido en Old Trafford, contra Manchester United, Liverpool estará enfrentándose este sábado 27 de agosto al Bournemouth, en Anfield, donde estará enfrentándose a su compatriota Jefferson Lerma.