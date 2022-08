Díaz vs Lerma y otros imperdibles duelos del fin de semana: vea agenda

Como es costumbre cada que se avecina el fin de semana, FUTBOLRED les presenta la programación con los cafeteros por el mundo. Se vienen interesantes duelos entre jugadores de Selección Colombia como el que protagonizarán Luis Díaz vs Jefferson Lerma y Steven Alzate vs Luis Sinisterra.



Serán días cargados de buen fútbol con acción en Premier League, Bundesliga, Serie A, entre otras ligas. No pierda detalle y prográmese desde ahora. Conozca quiénes y cuándo jugarán en los próximos días.

Viernes, 26 de agosto

​

1:45 pm | Charleroi vs Brujas (Éder A. Balanta)

Liga de Bélgica



5:00 pm | Gremio (Jaminton Campaz) vs Ituano

Brasileirao Serie B



7:00 pm | Austin vs LA FC (Arango/Murillo/Segura)

MLS



9:00 pm | Portland Timbers (Y. Chará/Moreno/Asprilla/D. Chará) vs Seattle (Gómez/Montero)

MLS



Sábado, 27 de agosto



9:00 am | Liverpool (Luis Díaz) vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Premier League



9:00 am | Brighton (Steven Alzate) vs Leeds (Luis Sinisterra/Ian Poveda)

Premier League



9:00 am | Rangers (Alfredo Morelos) vs Ross Country

Liga de Bélgica



9:00 am | Brentford vs Everton (Yerry Mina, lesionado)

Premier League



9:00 am | Watford (Yaser Asprilla) vs Queens Park Rangers

EFL Championship



9:00 am | Seraing United vs Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz)

Liga de Bélgica



10:30 am | Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios) vs Real Sociedad

Liga de España



11:30 am | Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Roma

Serie A



12:30 pm | Rayo Vallecano (Falcao García) vs Mallorca

Liga de España



1:45 pm | Spezia (Kevin Agudelo) vs Sassuolo

Serie A



5:00 pm | Fluminense (Jhon Arias) vs Palmeiras (Eduard Atuesta)

Brasileirao



6:30 pm | Tigre vs River Plate (Miguel Borja/Juan F. Quintero)

Liga de Argentina



6:30 pm | Cincinnati vs Columbus Crew (Juan Camilo Hernández)

MLS



7:00 pm | Ceará (Mendoza/Vásquez) vs Paranaense (Orejuela/Hernández)

Brasileirao



Domingo, 28 de agosto



5:00 am | Ural vs Zenit (Wilmar Barrios/Mateo Casierra)

Premier League de Rusia



8:00 am | Wolves (Yerson Mosquera) vs Newcastle

Premier League



8:00 am | Niza vs Marsella (Luis Suárez)

Ligue 1



8:30 am | Colonia vs Stuttgart (Juan José Perea)

Bundesliga



9:30 am | Torpedo vs Krasnodar (Jhon Córdoba)

Premier League de Rusia



10:00 am | Nottingham vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League



10:30 am | Wender Bremen vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Bundesliga



11:30 am | Hellas Verona vs Atalanta (Duván Zapata/Luis Muriel)

Serie A



11:30 am | Salernitana vs Sampdoria (Jeison Murillo)

Serie A



11:45 am | Rostov vs CSKA Moscú (Jorge Carrascal)

Premier League de Rusia



2:00 pm | Sao Paulo (Andrés Colorado) vs Fortaleza

Brasileirao



2:30 pm | Río Ave vs Porto (Matheus Uribe)

Primeira Liga



4:00 pm | Boca Juniors (Fabra/Campuzano/Villa) vs Tucumán

Liga de Argentina



4:00 pm | Racing (Cardona/Carbonero) vs Talleres (Pérez/Valoyes)

Liga de Argentina



Lunes, 29 de agosto



7:30 pm | Corinthians (Víctor Cantillo) vs Bragantino

Brasileirao