Sinisterra elogia a Díaz y se queja: 'merecía ser convocado más veces'

Luis Sinisterra habla desde la autoridad de ser finalista de la primera edición de la Conference League, a la que supo llevar con goles hasta el duelo definitivo contra Roma, el próximo 25 de mayo.

Esa opción le da la posibilidad, entre muchas otras, de hablar de tú a tú con su compañero de Selección Colombia, el también finalista de Champions League, Luis Díaz: "tenemos muchas condiciones en común con Díaz, somos jugadores que nos gusta tener el balón, tenemos gol. Tengo buena relación con él, nos felicitamos, estoy muy feliz por él", contó en Caracol Radio.



Su plan está muy claro desde sus días en el Once Caldas: "Ha sido todo muy rápido, tener los sueños claros ha sido muy importante para lo que estoy viviendo ahora... no me conformo con eso, quiero más, estoy cerca de mi primer título internacional", añadió.



Pero a la hora de poner una queja, no le tiembla la voz: "venía haciendo las cosas bien, tenía buenos números. Me merecía ser convocado más veces de las que estuve", dijo, sobre las ocasiones en las que fue convocado por el técnico Reinaldo Rueda, quien no lo tuvo como indiscutible.

Ahora viene el amistoso contra Arabia Saudí y él, sin rencores, se declara listo: "siempre estaré disponible para la Selección, eso es un orgullo, no sabemos qué piense el club. Son muchos partidos en la temporada... Mi sueño es llegar a ser un gran jugador, uno de los mejores, ser también una gran persona. Quedar marcado en la historia de la Selección", concluyó.