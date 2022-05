La máxima misión que tiene Feyenoord: retener a Luis Sinisterra

El mercado de fichajes ha estado muy pendiente del presente de Luis Fernando Sinisterra. Otro ‘lucho’, y otro colombiano que está siendo foco de elogios, y de grandes equipos de las cinco grandes ligas del ‘viejo continente’. Napoli, Arsenal, Atlético de Madrid y ahora, el Bayer Leverkusen se han interesado por el extremo oriundo de Santander de Quilichao.

Feyenoord se prepara para enfrentar a la Roma en Albania el 25 de mayo. Sin duda alguna, será un gran protagonista Luis Fernando Sinisterra en ese encuentro ante los italianos, siendo este un partido fundamental para las aspiraciones de grandes equipos en busca de fichar al colombiano en el próximo verano.

Bayer Leverkusen mostró un gran interés y hasta prepararía un fichaje récord en la historia del Feyenoord de Rotterdam con una oferta de 20 a 25 millones de euros superando la venta del conjunto neerlandés de Dirk Kuyt al Liverpool que osciló en unos 18 millones de euros.

No obstante, al parecer las cosas han cambiado, y el Feyenoord no va a querer perder a su gran estrella pese a la gran cantidad que los clubes puedan ofrecerles. El periodista neerlandés, Martijn Krabbendam manifestó en un podcast, ‘quieren atar a Luis Sinisterra por un año más. Su calidad es, por supuesto, imposible de reemplazar uno a uno. Quince goles y quince asistencias, eso te hace salir por la puerta grande’.

Los 25 millones que han ofertado el Bayer Leverkusen no parecen calar bien en el Feyenoord, que, por el desempeño del colombiano, no quisieran desprenderse de él por esa cifra. Además, Once Caldas es dueño del 20% de los derechos del jugador, y los neerlandeses tendrían que pagarle al conjunto albo un porcentaje de la venta.

Esto de acuerdo con el periodista neerlandés, quien también explicó, ‘su club anterior también recibe dinero, porque un porcentaje tiene que ir allí si se vende Sinisterra. El Feyenoord tendrá que ser muy creativo’.

Sin embargo, aunque hay ofertas atrayentes, aunque no parecen ser del agrado del Feyenoord, los clubes interesados no activarán las ofertas por ahora. Esperarán a moverse una vez finalice la temporada para los neerlandeses, es decir, una vez culmine la Conference League.