Sinisterra se confiesa tras llegar a Leeds: ‘cumplí un sueño de niño’

El momento actual de Luis Sinisterra con Leeds United ha sido deslumbrante y tras pocos meses de haber llegado a la Premier League, ha logrado ganarse de a poco la titular en el equipo de Jesse Marsch.



Por ello, a pesar de que Leeds no pasa por un gran momento, el extremo colombiano ha logrado mantener su forma que traía de Feyernood y ha sido de los puntos más altos en cada partido disputado, superando a varios de sus compañeros, pues el extremo ha sido el encargado de generar las opciones más peligrosas en cada juego.



Tras su llegada, el delantero colombiano habló de su adaptación y lo que viene para él en lo personal dentro del equipo, además, rescató la confianza recibida en estos primeros partidos de temporada.



“Me va muy bien. La acogida aquí en Leeds fue muy cálida y el director técnico Jesse Marsch inmediatamente expresó su confianza en mí. Rápidamente me he sentido como en casa”, reconoció Sinisterra.



Igualmente, el extremo, revelación de la Selección Colombia en los más recientes amistosos, mencionó que extraña a Feyernood, pero que tenía que cumplir un sueño que tenía desde muy joven y era jugar en la Liga de Inglaterra.



“Solo vine a Leeds porque era un sueño jugar en la Premier League, pero extraño a todos en el Feyenoord. Los aficionados son fantásticos y también dentro del club la gente es genial. Todavía estoy en contacto con algunos de los miembros del personal y excompañeros de equipo”, mencionó Sinisterra.



Por el momento, Luis Sinisterra espera seguir sorprendiendo en Leeds United y tras aprender de la expulsión, espera no volverse a ver sorprendido por una tarjeta roja, pues su deseo es seguir siendo titular y ayudar al equipo. “Eso no volverá a suceder”.

Leeds United tendrá su próximo reto de Premier League contra Fulham, donde el colombiano espera anotar para que su equipo se aleje del descenso que lo acecha tras la irregular temporada.