No paran versiones de división en Millonarios: ¿jóvenes vs veteranos?

Cómo les cambió la vida: el mejor equipo de Colombia ha ido dando paso al del bache futbolístico más preocupante de la Liga Betplay y eso, necesariamente, dispara rumores, desmentidos una y otra vez pero que al final hacen mella a la luz de los malos resultados.

Las primeras versiones partieron del periodista Antonio Casale, quien aseguraba en RCN Radio que habría incomodidad de jugadores jóvenes con los constantes regaños del capitán David Macalister Silva y con el arquero: “la semana pasada que revele la información sobre el malestar del grupo con los chistes flojos de Montero sobre que ‘ustedes no ganan sin mí’, ‘no estarían aquí sin mí’... “Yo no estoy para agradecer ni desagradar. Este tipo de informaciones que son ciertas y me sostengo en lo que dije, solo deberían servir para fortalecer al grupo y para hablar si es necesario y pasa salir adelante”, explicó.



De inmediato los propios protagonistas respondieron: “hablando de los comentarios que hay, un día dijeron que yo había peleado con Daniel Ruiz y que yo había tratado súper-mal en Rionegro ¿Saben qué le estaba diciendo a Daniel Ruiz?, tranquilo ‘enano’, tranquilo que hay VAR, porque si queremos que el fútbol mejore, ¿para qué gasto 15 segundo con el juez, alegándole, algo que va a decir una persona sentada en una pantalla?", dijo Silva.



Y Montero aseguró a su turno: "en general, todos los jugadores que somos parte de la institución, los de experiencia y los más jóvenes, estamos con un objetivo claro y una misión, que es liderada por el ‘profe’. Creemos en la idea del ‘profe’ y en la filosofía".



Sin embargo, el diario Marca informó que hay indicios de que las diferencias son reales: "Diferentes versiones hacen referencia a la existencia de dos bandos dentro de la plantilla, uno liderado por los más experimentados; el otro, por los jóvenes que han empezado a brillar en el último año. El génesis de la discordia habría sido la semifinal de Copa ante Medellín, en la que el azul fue a las duchas perdiendo por dos goles, resultado que igualaba la serie, y en el entre tiempo se generó una fuerte discusión. Aunque el partido se igualó sobre el final con un gol de Daniel Ruiz, la discordia continua", publicó.



El propio entrenador Alberto Gamero dijo, tras la derrota 1-0 contra Pereira, afirmó que hay desconcierto por las fallas del equipo que no han permitido asegurar la clasificación a cuadrangulares: "Yo te soy sincero, no sé qué está pasando. Si algo estoy muy seguro, es que futbolístico no es, lo tengo claro".



Lo cierto es que los malos resultados iban a crear este ambiente, lo sabían todos en el azul y por eso ahora la situación está en manos de los jugadores: tres puntos, clasificación asegurada y fin de la rumorología.