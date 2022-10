A Millonarios persigue un fantasma del pasado: ¿Sin gasolina?

El momento de Millonarios no es el mejor, pese a tener ahorros, mantenerse en la parte alta de la tabla, continúan sin asegurar su clasificación. Son siete partidos donde los dirigidos por Alberto Gamero no conocer la victoria, desde aquel triunfo de visita contra Junior, en Barranquilla.



29 unidades y 17 partidos disputados, con un duelo pendiente, son el balance, hasta el momento, de una campaña que hace unas jornadas la prensa admiraba y hoy pone en cuestión. Gamero y su cuerpo técnico lo atribuye a la frase que se escucha ‘cuando no quiere entrar, no entra’ pues entienden que, desde lo futbolístico, todo lo están haciendo en cancha, con el estilo de juego.



Con todo en sus manos, para superar el mal momento, no deja de preocupar a los aficionados embajadores. Y es que hace unos años, Millonarios pasó por una situación algo similar, que desembocó en una eliminación.



Corría el año 2019-II, con el proyecto de Jorge Luis Pinto. Millonarios ganó su último partido de ese año en la jornada 13 contra Alianza Petrolera. A esa fecha, estaban en la casilla tres, en adelante, fueron cinco derrotas y un empate, que a la fecha 19, perdiendo el clásico contra Santa Fe, terminó dejándolos sin opciones en la última jornada del campeonato.



Finalmente, los de Jorge Luis Pinto terminaron el campeonato con un empate a cero goles contra Águilas Doradas. Esto desembocó con la salida del entrenador del elenco azul, dando paso a Alberto Gamero, quien ahora tendrá que revertir la situación, para sumar puntos, en los tres duelos restantes.



Para la tranquilidad de los hinchas de Millonarios, el campeonato ha estado tan parejo, en las fechas recientes, que los clubes que están en el grupo de los ocho siguen perdiendo puntos. Pero, con la amenaza de los que se aferran a las matemáticas, no solo alertan a los bogotanos, sino a la larga lista desde la segunda casilla, a la 14, donde tan solo hay cinco unidades de diferencia.