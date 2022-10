Jorge Luis Pinto sigue analizando el Cali que quiere para el 2023

El próximo sábado, Deportivo Cali afrontará el penúltimo partido del año, visitando a Independiente Santa Fe, por la jornada 19 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá. En el cual el técnico Jorge Luis Pinto, seguirá viendo al equipo, para empezar a estructurar el 2023.



El atención a medios, el entrenador santandereano contó cómo está realizando este análisis: “varios de ellos con la base, voy estabilizando el rendimiento y cuándo debo ver alguna posición la cambio, porque ya les dije a los jugadores que me tocaba tener un concepto a fines de este mes o el otro, de cómo iban a quedar acá. Por eso tengo que ver a la mayoría, sin arriesgar la parte deportiva y lógico, he estabilizado a quienes de alguna manera han encontrado un rendimiento”.



Complementó: “estamos en esas dos paradojas. Algunos los cambio porque de pronto no ha sido el mejor rendimiento y en algunos partidos he tocado alguna cosa evidentemente táctica, pero me parece que ha sido una rotación que le hemos dado, que ha sido buena para el jugador. Faltan tres o cuatro por jugar, hay que esperar, porque la mayoría son jugadores jóvenes”.



En la parte final del entrenamiento se le vio utilizando una línea de tres en defensa, por lo cual se le interrogó, si está pensando en volver a usar este sistema: “hace 10 o 12 años no hago línea de tres y difícilmente voy a hacer línea de tres. Hay que probar cosas, voy a ver que decido para el partido. Probé, porque si llego a tenerla, debo tener un fundamento de trabajo ya realizado, pero mañana definiremos como vamos a salir”.



Espera ver bien a todos los jugadores para realizar el balance al final: “ese diagnóstico es para la junta directiva, ya si lo sacan son ellos, eso es una cosa de alguna forma privaba. Lógico que el pasado también se tiene que evaluar y tener presente, si hubo un jugador que rindió en el semestre pasado muy bien, hay que mirarle por qué no ha podido y si no ha jugado en esta etapa conmigo, iremos a evaluar, pero se conjuga todo”.



Sobre la ausencia de Carlos Robles, dijo que “venía de una etapa de recuperación, estuvo un poco enfermo, no había tenido la suerte de jugar o de estar al menos como alternativa. Es un jugador que tiene un recorrido deportivo bastante importante, que de una manera u otra tiene buen nivel futbolístico. Vamos a ver cómo lo logramos ver en estos juegos que faltan”.



Por último habló de lo que le ha gustado del grupo y lo que deben mejorar: “me ha gustado que hay talento, creo que hay un promedio bueno de nivel técnico en el Deportivo Cali. Segundo, que hay disposición al trabajo, eso lo he captado fácilmente. Lo otro es que a algunos les cuesta el trabajo, de pronto no estaban enseñados; pensar y hacer al mismo tiempo cuesta, defender y atacar no todos lo pueden hacer de la mejor manera y en eso estamos. Todos los jugadores deben saber atacar o defender y tener en la mente un concepto táctico de equipo. El que no juegue con ese concepto, no tiene espacio en el Cali”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15