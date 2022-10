Jarlan: ‘Debía mejorar cosas, es compromiso conmigo y con el club’

Atlético Nacional tendrá un partido fundamental en Pereira el próximo domingo para buscar la clasificación, Jarlan Barrera es uno de los jugadores que podría reaparecer en la convocatoria tras cuatro partidos de ausencia. El atacante samario habló sobre su momento en el equipo y lo que espera en este remate de semestre.



“Me siento bien, poniéndome a punto para poder jugar, estar dentro del campo. Ya es decisión del cuerpo técnico si me tiene en cuenta, estoy a disposición. En cuanto al análisis, son partidos lindos contra grandes equipos que juega bien, tenemos que conseguir la clasificación en Pereira, una plaza muy dura frente a un buen rival, estamos concentrados en sacar un buen resultado”, remarcó.

En cuanto al tema de su condición física, Jarlan comentó que “sobre lo que han dicho, respeto las opiniones, yo me siento bien, apto para jugar. No hay que hablar, hay que demostrar en la cancha. No creo que me hayan cobrado nada, el que no haya vuelto a ser convocado son cosas internas entre el club y yo que no se pueden contar, no hay que tapar el sol con un dedo, saben el motivo. Se trabaja para mejorar eso, vamos por buen camino. En cuanto a los goles desperdiciados, todos se equivocan, nadie quiere botar goles”.



Además, “tenía que mejorar en muchas cosas, es un compromiso conmigo, con el club y con mi familia. Estoy más consciente dentro y fuera del campo y en la casa. Siempre tengo la voluntad de hacer bien las cosas, por el club que confía en uno, los compañeros, las familias y la hinchada de Nacional. No se me han dado en los últimos tiempos, pero estoy concentrado, trabajando de la mejor manera y confiado en que pueda mostrar mi mejor versión”.



Sobre el nivel del campeonato, Barrera indicó que “hay cosas por mejorar en la Liga, no lo hemos venido hablando este año, sino en otros años. Hay cosas que pronto hay que mejorar en el fútbol colombiano, ser más competitivos para pelear torneos internacionales, que más jugadores estén en el exterior. Podemos hablar de todos los aspectos, jugadores, directivos, árbitros, VAR, hay muchas cosas para trabajar porque esto es de todos”.



En cuanto al trabajo con el nuevo cuerpo técnico, liderado por Paulo Autuori, Jarlan señaló que “con el profesor Autuori, le ha dado mucho énfasis al tema de ataque, ha hablado con todos y tendremos oportunidades para mostrar nuestras capacidades. Solo queda en aprovechar y demostrar lo que tenemos para que el equipo logre cosas importantes, porque hay mucha calidad. El compromiso es con todos, queremos ganar, entrenamos para competir, nos falta mucho para quedar campeones, nos tenemos que exigir, los cambios han sido drásticos y para eso debemos esforzarnos mucho más”.



Analizando el próximo rival, Barrera dijo que “hemos hablado lo que hizo Alejandro Restrepo acá, lo que está demostrando en Pereira y pienso que es un poco diferente, tiene otro estilo de juego. Hemos analizado al rival y encontramos puntos para aprovecharlos y lograr un resultado fundamental para nosotros”.



Finalmente, habló sobre las propuestas de otros clubes, en el último mercado de pases. “No hay que desviarnos del objetivo, hubo intereses de otros clubes, nunca una oferta formal, mi cabeza está puesta aquí, tengo la meta de lograr la estrella 18”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8