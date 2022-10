¿Mereció ganar? Vélez defendió a Millonarios y sigue viéndolo favorito

Millonarios entró en un bache futbolístico y un mar de dudas tras perder 1-0 contra Deportivo Pereira en la fecha 16 de la Liga BetPlay 2022-II, con un gol de Leonardo Castro, quien dejó frío al equipo dirigido por Alberto Gamero.



Por ello, mientras Gamero busca respuestas ante la racha negativa que entró Millonarios y donde a dos fechas de terminar la fase regular de Liga BetPlay no han logrado la clasificación entre los ocho mejores, el periodista Carlos Antonio Vélez sigue confiando en que recordarán su juego y que contra Pereira los embajadores no merecieron perder por lo hecho en todo el partido.



“Si algún partido mereció ganar Millonarios fue el de anoche, de los últimos, de la seguidilla en la que no ha ganado, era el de anoche. Veo que tiran voladores por todas partes con relación al Pereira, claro, todo el mundo tiene derecho a decir lo que le dé la gana”, dijo Carlos Antonio Vélez en su programa de RCN Radio Planeta Fútbol.



Igualmente, Vélez dijo que la victoria de Deportivo Pereira solo se debió a la actuación de su arquero que Millonarios hizo figura y que la mayoría de opciones en el partido fue para el conjunto de Alberto Gamero.



“Pereira tuvo un gran resultado, mas no un gran partido. Un gran partido no permite que el arquero sea la figura o que los palos te salven dos veces. Con todo y que se tiraron centros inútiles, Millonarios fue más”, finalizó Vélez en su programa.



Millonarios es actualmente segundo con 29 puntos y acumuló seis partidos de Liga BetPlay sin conocer la victoria, dejando dudas sobre si le alcanzará para clasificar dentro de los ocho.