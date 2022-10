Daniel Muñoz y el dolor de la eliminación: ¿Sigue pesando?

El entorno de la Selección Colombia continúa dejando atrás lo ocurrido en el camino a Catar 2022. Jugadores que estuvieron en ese proceso aún son cuestionados. Ellos mismos, tocan el tema, sin encontrar explicación alguna.



Uno de ellos es Daniel Muñoz, quien, en declaraciones en El Vbar de Caracol Radio, habló sobre esto. Además, de sus virtudes en el juego de ataque y el proceso que empezó con Néstor Lorenzo.



Trabajo con Néstor Lorenzo: desde el inicio son trabajos claros. Con su staff fueron directos, están haciendo las cosas bien. Este nuevo proceso pinta para grandes cosas como Selección, la idea es proyectar esta nueva generación, con un grupo de jugadores fantásticos. Hay de donde escoger. Uno como jugador se siente bien al tener la confianza y hablar transparentemente y cara a cara, de lo que quiere ver.



Llegada a goles en Bélgica: sigo de lateral, pero tengo libertad de tocar y pasar. Eso me caracteriza y lo mostré en Águilas y Nacional, el pisar el área. El entrenador me recalca eso. Desde niño que jugaba de delantero, cuando paso, piso el área. Así marqué un gol, me dieron un gol en el costado y entré como delantero. Eso lo tiene uno ya en la mente.



Reflexiones sobre eliminación de Catar 2022: es difícil, nosotros nos preguntamos eso cuando tenemos la oportunidad de compartir en la Selección, nos miramos. Con el grupo humano y profesional, con juventud y experiencia, no era para quedarse fuera del Mundial. Si hubo algo, lo pagamos con no ir al Mundial, todo el grupo que hicimos parte de ese proceso nos preguntamos eso.



Así es el fútbol, debemos mejorar. Hay un nuevo ciclo y proceso, dar lo mejor en clubes y llegar a la Selección a aportar. Ganarnos el cupo al Mundial y ser importantes en Copa América.



Trabajos con Lorenzo desde lo mental: es algo clave desde el proceso de consolidarse como jugador de élite. Uno se mira en lo técnico y táctico, pero a veces no mira lo mental, que debe ser prioridad y no se sabe con qué cargas uno tiene, como lleva el partido. Debe ser importante trabajarla, el cuerpo técnico le ha dado importancia a eso y es bueno para el nuevo proceso.



Orden del entrenador para no pasar tanto al ataque: eso me lo pregunto yo, porque cuando estoy en la Selección, no siento que sea el mismo con la libertad que tuve en equipos. En la Selección cuando llegué, la expulsión en Perú, eso lo cohíbe a uno, que uno no haya entrado en la dinámica del grupo. Espero llegar a ese nivel del club, desarrollarlo en Selección, quiero aportarles a mis compañeros eso. Hay que tener en cuenta que con los jugadores de Selección nos encontramos cada cierto tiempo, es distinto con los del equipo.