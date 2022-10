Jesurún aclaró dudas y dio pistas sobre convocados de Colombia

Después de sus victorias contra Guatemala y México en Estados Unidos, Néstor Lorenzo siguió activo realizando microciclos con jugadores de la Liga BetPlay y también de la MLS en su más reciente trabajo realizado en Barranquilla.



Ante los requerimientos de Néstor Lorenzo para trabajar y seguir analizando jugadores, la Federación Colombiana de Fútbol anunció que jugará un amistoso internacional en noviembre contra Paraguay, en partido que se realizará el 19 de noviembre en territorio estadounidense, buscando opciones para Eliminatorias. Además, se espera la confirmación de un segundo amistoso en el mismo mes.



Por ello, para aclarar dudas, el presidente de la FCF habló para el programa Blog Deportivo de Blu Radio sobre el objetivo del cuerpo técnico con este juego amistoso contra los paraguayos, quienes buscan encontrar soluciones a futuro.



"La idea es mover el equipo, que el nuevo cuerpo técnico tenga la opción de ver jugadores, presentar los esquemas como quiere afrontar las Eliminatorias y Copa América. Es una fecha atípica, por estar próximo al Mundial, pero se busca aprovechar una cierta liberalidad de contar con ciertos futbolistas”, reconoció Ramón Jesurún.



Igualmente, Jesurún dijo que Néstor Lorenzo no quiere afectar las finales de la Liga BetPlay y probalmente no cuente con algunos jugadores llamados al microciclo, a menos de que algunos clubes hayan terminado su participación, confirmando así que tendría convocados que jueguen en el fútbol internacional.



"La mayor parte de jugadores están afuera del país. No vamos a interrumpir los ciclos de los equipos que estén disputando las finales del fútbol colombiano, eso no se hará, pero sí habrá jugadores, de pronto, de algún club que no clasifique. Ahora, en su mayoría serán internacionales", confirmó Ramón Jesurún.



Igualmente, el máximo dirigente enfatizó en que las Eliminatorias Sudamericanas no serán en marzo como se había dicho, sino que comenzarán en junio, pues “las tendencias han cambiado de acuerdo a las necesidades y prioridades de las federaciones sudamericanas”, finalizó Jesurún.