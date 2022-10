¿Millonarios no tiene cabeza? Elogios de la prensa lo pueden desubicar

¿Qué pasa con Millonarios? ¿Por qué la racha de partidos sin ganar, que no lo han dejado clasificarse a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II? Las respuestas no las ha descifrado ni Alberto Gamero, entrenador del equipo albiazul.



Lo cierto es que el embajador tiene 29 puntos y tres partidos para sellar su clasificación a cuadrangulares; y aunque las cifras de la racha negativa preocupan a la afición, en Millonarios hay tiempo de tomar un nuevo respiro y retomar el papel de claro candidato al título.



Sin embargo, desde los diferentes espacios de opinión se buscan las razones que expliquen el bajón albiazul. Así, una teoría, de un ex Millonarios, habla de los elogios de la prensa deportiva colombiano y cómo podría haber afectado la mentalidad del joven plantel que dirige Alberto Gamero.



¿Se ‘marearon’ los jugadores de Millonarios? ¿Pueden tantos comentarios exagerados, y alabanzas al fútbol albiazul, afectar a los futbolistas?



La puerta a esa tesis la abrió Fabián Vargas, exfutbolista de mucho recorrido por Colombia y el mundo, y que jugó en Millonarios.



Y es que en el equipo bogotano hay una base de jugadores jóvenes que se destacan: Andrés Llinás, Dewar Victoria, Daniel Ruiz, Carlos Andrés Gómez, y otro puñado de futbolistas que han recibido elogios, pero que, así suene feo, no han ganado nada y todavía no se han consagrado.



La mente puede fallar y terminar desenfocados. Por eso Fabián Vargas puso un ejemplo de un jugador que fue sensación en Millonarios hace unos años, que fue vendido por los medios como la nueva estrella azul, y que en la actualidad está perdido del fútbol, sin llegar a ratificar que era un crac.



Vargas recordó el caso de Christian Huérfano, salido de la cantera albiazul y quien fuera sensación del equipo en 2017 y 2018, pero que se fue en 2019 y hoy no juega.



“Había hecho un golazo en el clásico a Santa Fe; le hicieron entrevista en el Transmilenio; le hicieron todo tipo de notas… Y yo hice una crítica respetuosa a los medios: a todos estos jóvenes que recién están empezando, hay que llevarlos despacio. Porque eso desestabiliza a cualquiera”, comentó Vargas en el ‘Vbar Caracol’.



Vargas añadió: “Emocionalmente es muy difícil que de la noche a la mañana pases a que te conozcan, a que te pidan un autógrafo o una foto, a ganar más dinero… Son una cantidad de cosas que desestabilizan a cualquier ser humano”.



El exfuitbolista bogotano remarcó que la mayoría de jugadores de Millonarios que han estado en los microciclos de Selección Colombia, su nivel ha decaído. “El único que no entró en ese bache fue Andrés Llinás; y es gracias a su estructura mental que es más fuerte para manejar este tipo de situaciones”.