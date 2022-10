Millonarios y su clasificación: cifras alarmantes y próximos partidos

Millonarios perdió 0-1 con Pereira este miércoles, en partido pendiente de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2022; así, no ha podido clasificarse a los cuadrangulares a pesar de estar a un paso de hacer y de haber tenido un gran comienzo de semestre.



¿Crisis de resultados, un bache o decadencia del equipo de Alberto Gamero? Los hinchas albiazules están preocupados y todo tipo de tesis se han armado, buscan explicaciones al mal momento de los dirigidos por Gamero.



Las cifras son alarmantes: 6 partidos sin ganar, en los que se cuentan la final de ida de la Copa BetPlay contra Junior, y los 5 últimos juegos de Liga. Justamente, en esos cinco juegos ligueros, apenas sumó 2 de 15 puntos posibles (2 empates y 3 derrotas).



Casualmente, los últimos cinco partidos en los que no ha conseguido ganar, los jugó en Bogotá, plaza en la que era fuerte y en la que no gana desde la fecha 10, en el clásico a Santa Fe, el pasado 3 de septiembre.



Por primera vez en la Liga II, completa dos partidos sin anotar goles (0-0 con Patriotas y 0-1 con Pereira), algo que no pasaba desde los cuadrangulares de la Liga I (0-0 con Junior y Nacional).



Sus dos goleadores este semestre son Carlos Andrés Gómez (5) y Luis Carlos Ruiz (4). Gómez lleva tres partidos sin anotar; mientras que Ruiz no marca desde hace 7 juegos.



Sin embargo, Millonarios tiene 29 puntos y le quedan tres partidos para clasificar. Parece imposible que no llegue a cuadrangulares, pues con solo 3 puntos que sume en igual cantidad de jornadas, obtendrá su tiquete.



Los partidos que le quedan a Millos: visita a Deportes Tolima (22 de octubre), recibe en casa a Independiente Medellín (26 de octubre) y cierra visitando a Alianza Petrolera (30 de octubre).