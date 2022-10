¿A qué se debe crisis de Millos? Curiosa respuesta de Alberto Gamero

Millonarios cumplía con la agenda en la Liga BetPlay 2022-II en un partido ante el Deportivo Pereira, que como ha sido la característica y la costumbre últimamente, no pudo sellar su clasificación y perdió por la mínima diferencia en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. El conjunto visitante dejó grandes emociones en la primera parte para lograr el único tanto.

En el complemento, Millonarios intentó reaccionar, pero se toparon con un inspirado Harlen Castillo que salvó todas las acciones de los embajadores y se quedó con la victoria, además del premio a mejor jugador de la cancha. La crisis albiazul se hizo notar por la urgencia goleadora de Alberto Gamero. A Luis Carlos Ruiz lo trajeron para eso mismo, pero la realidad es otra quedando a deber.



Ya son seis partidos sin ganar entre Liga y Copa BetPlay, cinco de ellos en condición de local empieza a prender alarmas en la crisis de Millonarios. Le quedan tres compromisos contra Medellín en casa, Tolima y Alianza Petrolera ambos en condición de visitante. Sería impensado que los dirigidos por Alberto Gamero se queden afuera de los cuadrangulares finales, y al estratega realmente no le preocupa eso, convencido de poder lograr la clasificación.



Alberto Gamero entró a la rueda de prensa después de la caída contra el Deportivo Pereira y, pese a la derrota, respaldó a sus dirigidos. El samario empezó diciendo, “yo te soy sincero, no sé qué está pasando. Si algo estoy muy seguro, es que futbolístico no es, lo tengo claro. Por muy mal que juguemos, por lo menos merecemos hacer un gol. Contra Patriotas fueron 18 remates, hoy 19… ¿37 remates en dos partidos y no hacer un gol? Futbolístico no es. En dos partidos nos llegaron dos veces, hay algo bueno”.



Habló sobre la planificación desde la primera parte, “en charla dijimos que íbamos a encontrar un Pereira que nos iba a atacar, pero también nos iba a dejar espacios. No aprovechamos os espacios que nos dieron, no tuvimos esa claridad, por los mediocentros se podría dominar el partido y con las parejas de laterales y extremos, no fuimos efectivos como fueron ellos. Lo de ellos fueron de centros, y luego el gol”.



Una gran polémica fue mantener a David Macalister Silva, quien quería continuar. Alberto Gamero le respetó su deseo, pero cuando abandonó el terreno de juego, Gamero le recriminó el hecho de seguir en la cancha, “Él quería esperar a ver si podía seguir jugando, ahí nosotros tenemos la determinación de sí o no. Me han dicho que ha tenido una pequeña molestia y mañana (jueves) le tomaremos unas pruebas, ojalá no sea nada malo. Hay jugadores que con una molestia en una uña no quieren jugar, pero él no quería salir, él quería jugar”.



Pese a que no han sellado la clasificación, no tiene duda que van a jugar la siguiente fase, “nosotros nos vamos a meter (a cuadrangulares). Tenemos equipo y estamos convencidos que nos podemos meter y vamos a pelear una final de Copa con dignidad. Si algo debo tener con este grupo es tranquilidad. Queremos salir de este bache. Nos quedan tres partidos para meternos”.



Reiteró su pensamiento que Millonarios mereció más cuando analizó la derrota, “hoy perdimos los duelos, Pereira es un equipo físico. Y nos coparon la mitad de la cancha con tres volantes. Cuando en el circuito de este Millonarios, siempre lo he dicho, los mediocentros y los extremos no funcionan bien, el equipo no funciona bien. Eso nos pasó en el primer tiempo, Pereira nos quitó el balón y nos atacaba en transiciones, tampoco era que nos elaboraba (…) En el segundo tiempo corregimos. Hoy hicimos méritos para hacer un gol y empatar el partido”.



Por último, dejó un mensaje de total arropo a sus dirigidos, “yo sé que el hincha está bravo. Y nosotros también estamos bravos porque queremos clasificar, pero no veo al equipo con la cabeza abajo, mucho menos yo. Búsqueme un partido donde nosotros salgamos con la cabeza gacha de decir ‘hoy nos pasaron por encima’. No hay, créame que no lo encuentro. Lo repito, a mi modo de ver, este bache no es futbolístico. Nosotros hacemos cosas muy buenas, hoy no merecíamos perder”.