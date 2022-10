Óscar Córdoba encontró culpable a la irregularidad de Millonarios

Millonarios buscará este Deportivo Pereira salir del bache en el que cayó cinco jornadas atrás, en las que no ha podido ganar. Apenas consiguió 2 puntos de 15 posibles y la situación preocupa de cara a los cuadrangulares semifinales. Aflojó en el remate de la fase regular y no solo perdió el liderato, sino que también postergó su clasificación. Este miércoles espera despejar cualquier duda.



A propósito de la situación, el exfutbolista Óscar Córdoba habló de la que según su experiencia es la causa de que Millonarios no haya podido ganar en los últimos cinco partidos: empates 2-2 con América y 0-0 con Patriotas, además de las derrotas 1-0 con Equidad, 3-2 con Santa Fe y 1-0 con Junior, este último por final de Copa Betplay.

En medio del programa Equipo F de ESPN, Córdoba aseguró que todo se debe a la para de diez días a causa de partidos aplazados. Cabe recordar que por conciertos en El Campín, Millonarios tuvo que postergar los duelos ante Pereira y DIM, con los que se pondrá al día durante la siguiente semana.



"Pensaría que la misma irregularidad de Millonarios se da por los partidos aplazados, a veces cuando uno viene con una racha necesita el siguiente partido para jugar, más allá de que recupera jugadores. La para a veces da un segundo aire pero a veces te saca", dijo tras mencionar su experiencia con Selección Colombia y lo que le costaba regresar a su club: "en ocasiones cuesta agarrar el ritmo".