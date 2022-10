Le bajan el dedo a un fichaje de Millonarios: ‘Llegaba como goleador’

Las tardes en el canal deportivo de Colombia son de puro debate. Hoy por hoy, el tema de conversación en cada programa es nada más ni nada menos que el bajón que ha tenido Millonarios en las últimas fechas de la Liga BetPlay 2022-II, y ya se empieza a estudiar de quién es la responsabilidad de esta caída sensible del club embajador.

Claro, la clasificación la tienen ahí, y seguramente no van a desaprovechar los cuatro partidos que todavía tienen restantes por jugar, pero sí ha habido algo extraño en el juego albiazul. Millonarios fue el líder casi todo el torneo, pero no ha podido sostener en los últimos compromisos la cima, la cual perdieron con el Deportivo Pasto en un abrir y cerrar de ojos.



Millonarios ha perdido su cuota goleadora últimamente, y aunque es una figura más que fundamental en el esquema de Alberto Gamero, no se puede esconder que Daniel Ruiz, acompañado de sus compañeros también ha caído en su nivel. Sin embargo, no se desconoce el gran jugador y la proyección tan gigante que tiene.



Así como Daniel Ruiz quien podía sacar cosas de la nada, está David Macalister Silva que también tiene magia en sus pies, y cuando se asocian pueden crear peligro hilando toques con los delanteros, pero he ahí el problema más grande que han tenido últimamente en la Liga BetPlay 2022-II.



Antes de iniciar el semestre, se habló de traer a un delantero goleador y que pudiera ser el ideal para Alberto Gamero. Leonardo Castro, un anhelo de la institución tocó la puerta, pero se decantaron por el samario, Luis Carlos Ruiz. Sin embargo, para los panelistas de Saque Largo de Win Sports no era el indicado.



En una conversación dividida de pensamientos, Guillermo Arango fue el primero en decir que, “mire no es para echarle toda la responsabilidad a Luis Carlos Ruiz, pero es un jugador que se contrató para hacer goles, pero es un delantero complementario muy interesante”, mientras Mariano Olsen le recriminaba, “sí, pero se la echaste, se la echaste”.



Sumado a la opinión de Guillermo Arango, continuó por esa misma senda sobre Luis Carlos Ruiz, “no es el delantero ideal para Millonarios, ni para ningún equipo grande”. El mano a mano fue con Mariano Olsen quien en reiteradas ocasiones dijo, “ahora es que lo dice, ahora es que lo dice”, referenciando a que Guillermo había aprobado el fichaje anteriormente. El periodista colombiano mencionó, “yo no saqué el carro de bomberos como muchos, entre ellos tú cuando llegó Luis Carlos Ruiz”.



Poco a poco, la conversación se convirtió en un mano a mano entre ambos. Mariano Olsen reiteró su opinión sobre el delantero, “no, no, para mí Luis Carlos Ruiz es titular y lo banco a muerte a Luis Carlos Ruiz, si tiene 35 años lo banco a muerte, titular todo el semestre con Millonarios y los cuadrangulares finales”, las voces se sumaban con una pregunta, “¿así no haga goles?” a lo que Mariano respondió, “sí, titular siempre”. La incógnita siempre será esa, si fue el goleador ideal o no para el cuadro embajador, o era mejor un jugador más joven con poderío de goles.