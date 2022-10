¿Son reales los problemas internos en Millonarios? Respuesta a Casale

Millonarios lleva cuatro partidos aplazando la clasificación a los cuadrangulares de Liga Betplay II y eso ha despertado muchas críticas de analistas y aficionados.

Las razones parecen ser un bajón futbolístico de varias de sus figuras pero periodistas como Antonio Casale han dejado en el aire otras teorías que explicarían esa mala de resultados.



Vale recordar que, según él, habría jóvenes cansados de los regaños de David Macalister Silva, capitán y uno de los veteranos del plantilla, y alguna molestia por chistes de Álvaro Montero sobre el rendimiento del equipo cuando él no está.



Pues sobre ese tema habló Silva en la última conferencia de prensa, posterior al 0-0 contra Patriotas: “hablando de los comentarios que hay, un día dijeron que yo había peleado con Daniel Ruiz y que yo había tratado súper-mal en Rionegro ¿Saben qué le estaba diciendo a Daniel Ruiz?, tranquilo ‘enano’, tranquilo que hay VAR, porque si queremos que el fútbol mejore, ¿para qué gasto 15 segundo con el juez, alegándole, algo que va a decir una persona sentada en una pantalla?", aseguró.



"Eso es lo hermoso de Millonarios; todo lo que se vive, todo lo que se despierta. Pero, los rumores son importantes, de acuerdo a la importancia que uno les dé. Y la importancia que hoy tiene Millonarios, dentro de su camerino, es clasificar”, añadió.



A su turno, en charla con el VBar, Montero habló de los señalamientos: "¿Si es por una situación personal, que comentó un colega suyo, hacia mí? Créame que está totalmente equivocado. Cuando se hacen las cosas bien, normalmente, se intenta buscar ‘el puntico negro’ de toda la situación. No es el caso de Millonarios, si algo tiene este grupo es que es muy unido, tenemos un muy buen líder, como es ‘Maca’, que intenta prestarle atención e importancia a todos los aspectos que se generan al ser capitán de un equipo como Millonarios. Más, porque lo aprecia, lo ama, vive día a día por el club. En general, todos los jugadores que somos parte de la institución, los de experiencia y los más jóvenes, estamos con un objetivo claro y una misión, que es liderada por el ‘profe’. Creemos en la idea del ‘profe’ y en la filosofía que el profe tiene”.



Los rumores, según él, no llegan al interior del grupo, especialmente en medio de la mala racha: “las personas pueden hablar, comentar y decir lo que quieran, pero nosotros estamos blindados. Evaluamos todas las situaciones, porque cuando juegas bien y vienes haciendo cosas buenas, y no se te van dando los resultados; algo pasa”, concluyó.