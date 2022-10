El origen del mal: estadística desnuda bloqueo de Millonarios en Liga

Millonarios no se ha clasificado a los cuadrangulares de la Liga Betplay. Quién lo diría. El que para muchos es el equipo con mejor juego de la Liga Betplay lleva cuatro jornadas aplazando su llegada a los cuadrangulares por culpa de una mala racha que lo estacionó en 29 puntos. Porque es eso, a fin de cuentas, lo que parecen estar sufriendo los pupilos de Alberto Gamero.

El azul viene de empatar 0-0 con el descendido Patriotas, de perder 3-2 y 1-0 contra La Equidad, de empatar 2-2 contra América de Cali. Y esos golpes tienen algo en común: una enorme dificultad para marcar goles. ¿Cómo? ¿Acaso no es el tercer mejor ataque de la competencia? Sí, así es. Pero vino el bajón, ese que en el pasado explicó la pérdida de los títulos en el último instante, y todo se ha ido al olvido.



Esta vez no se puede decir que no haya efectividad de los delanteros del equipo, que estén en deuda o que se hayan 'arrugado' en un momento clave. Primero, han sido los responsables de los goles los que anotaron buena parte de los 24 tantos del torneo actual. Segundo, el momento NO es clave: quedan 12 puntos en juego y solo dos o tres, a lo sumo, para estar instalado en los cuadrangulares.



¿Pruebas? Así se han marcado todos los tantos de Millonarios en el semestre:

Goles de Millonarios, Liga Betplay II 2022 Foto: Sofascore para Futbolred

Los atacantes de Gamero han marcado 16 tantos, tres cuartas partes de la torta total, una realidad que, por mencionar un ejemplo, no puede afirmar el América, que tiene en un volante de marca (Carlos Sierra) a su goleador.



Los titulares habituales vienen en un rendimiento destacado, aunque su última 'pálida' ha dañado sus números. Para empezar, Daniel Ruiz: es verdad que podría tener más goles que los 2 que tiene en 14 juegos, pero ha dado 3 asistencias, ha creado 5 ocasiones de gol y ha dado 36 pases clave, más que sus compañeros en ataque. Luis Carlos Ruiz, delantero centro, suma 4 tantos en 15 salidas, 3 asistencias y ha creado 2 ocasiones con 18 pases clave. Para Carlos Andrés Gómez, el gran beneficio es la efectividad de cara a puerta: en 14 encuentros lleva 5 tantos y 2 asistencias y es el que menos tiempo requiere para anotar: 162 minutos en promedio.

Titulares habituales de Millonarios Foto: Sofascore para Futbolred

A la hora de ver el rendimiento, medido en estadísticas, de los que han sido alternativa en el ataque azul, dos nombres se destacan. El primero, el que llaman el amuleto, es definitivamente eso: su rendimiento es el mejor con 2 goles en 8 partidos pero ojo al dato: solo necesita 41 minutos para anotar un gol. Comparado con Diego Herazo, a quien le han dado mucha más continuidad, lleva también 2 goles pero en 14 partidos de Liga y ha dado 1 asistencia, con 92 minutos necesarios para celebrar un gol.

Suplentes en ataque de Millonarios Foto: Sofascore para Futbolred

Lo que sí queda claro según este análisis de los suplentes habituales con Gamero en el ataque azul es que las opciones, reales y concretas, cuando viene un mal momento como este son demasiado escasas: entre Guerra, Quiñones y Celis se produjo un solo gol y eso deja clara la falla endémica del club en toda la era del DT samario: el fondo de armario cuando vienen las definiciones es limitadísimo, especialmente si se compara con otros equipos igual de históricos.



Así que vale no perder la cabeza a pesar de lo duro que sea para los hinchas ir un día como hoy a la oficina a aguantarse los memes y los chistes por el bajón de su equipo amado. Paciencia. La favorable diferencia de gol de +11 se nutre de un trabajo en ataque que ha sido bueno, que sigue en el top 5 a pesar de descensos muy evidentes en el nivel de hombres que han sido clave, pero también de una seguridad defensiva importante: es la segunda valla menos vencida del campeonato, con todo y las últimas fallas (la más segura es la de América).



Jugar bien es apostar a una idea y tener el valor de confiar siempre en ella. Eso no se cuestiona en el azul. Que hay que elevar algunos rendimientos, sí. Pero hay equipo y hay idea. Todavía hay en la Liga quienes envidian eso.