Alberto Gamero calmó los ánimos: confía en la clasificación

Millonarios sumó un partido más sin ganar en Liga, tras el empate contra Patriotas. Más allá de las acciones que generaron polémica, el entrenador de Millonarios destacó la labor de su equipo, haciendo énfasis en la falta de definición, como tarea a corregir.



Esto dijo el entrenador, en rueda de prensa, desde lo deportivo, pero tocando el tema de las decisiones arbitrales, en las que intervino el VAR.



Análisis del partido: queríamos jugar bien, que lo hicimos durante casi todo el partido, queríamos ganar, no lo hicimos. Era intentar tener opciones, generar. Hoy hicimos todas, nos faltó el gol. Muchas veces les digo, no nos pueden bloquear, porque nos llenarán de desespero, no cambiaré la idea ni modelo. Hoy el equipo hizo todo para ganar el partido, con centros, llegadas, paredes, media distancia. No se nos dio, es de tratar de corregir muchas cosas.



Las sociedades estuvieron mejor sincronizadas por las bandas. En el segundo tiempo hicimos eso con Silva de mediocentro, que bajara a esa zona. Nos salió bien con Cataño, entró bien. Uno dice ¿qué vamos a hacer? Es esperar y trabajar para el miércoles.



Revisiones de las acciones del VAR: la de Alba la vi, hay un tropiezo. Un pequeño agarrón, no lo fue del todo, pero lo fue. Lo que entré a decirle al árbitro fue decirle que, es patrocinar muchas cosas en el fútbol colombiano: van tres veces al VAR, hay siete cambios, entran los médicos al campo ¿y da cinco minutos? Es patrocinar eso. Si queremos que se juegue más y nos encontramos un duelo como esté, nosotros lo intentaremos, pero es de parte de ellos.



Lo único que le dije, fue tres veces a revisar, mientras revisa y todo, se come un minuto. Entra otro y así. No vi los penaltis, pero me incomodé porque se van a venir a tirar, a quemar tiempo.



Problemas en el último cuarto de cancha: son tomas de decisiones. Son dos pelotas que ellos hacen eso, control y pateo, un penalti en movimiento. Vi las estadísticas y tuvimos 18 remates y cero al arco. Si van al arco es gol. Es intentar de mecanizar, hoy hicimos algunos movimientos mejores, que en otros partidos costaron.



La jugada de Luis Carlos viene de la parte derecha. En la de Ruiz, es un pase gol. Mejoramos en no lanzar tanto pelotazo, nos dimos cuenta de eso. Ampliamos la cancha, con un lateral por dentro, para que el mediocentro saliera. Pereira tuvo varias entradas, pero sin claridad. Entre Bertel lanzaron cinco pases atrás y otros centros. Tenemos que mejorar al momento de definir. Si Millonarios no crea opciones, buscamos soluciones. Mientras las creemos, tiene que llegar. Lo más difícil es crear, nos falta el otro pedacito y lo conseguiremos.



Me pongo a llevar la cuenta de los partidos sin ganar. La preocupación radica en que ganemos, no me preocupa. En la forma que hacemos nosotros, hay baches donde el equipo no encuentra nada, he escuchado esos comentarios: que no se le ve nada. Yo siempre escucho de Millonarios, que tiene cinco partidos que no gana. En comentarios que leo, no veo o escucho que jugamos mal, es un parte de tranquilidad.



Hoy empatamos un partido que debimos ganar. El equipo se brindó, lucharon y corrieron. Duramos no sé cuantos minutos en mitad de cancha. Llinás y Vargas iniciaron el juego hoy. Es un equipo que toma riesgos. En la última de Mosquera que se fue, se imaginan un gol en contra de nosotros, hubiera sido grave. Jugamos todo el segundo tiempo con un solo mediocentro, con otros volantes ofensivos.



Hablaba con Ceveleón sobre qué cambiamos si todo se estaba haciendo bien. Valencia casi la mete, Luis Carlos estaba jugando bien. En estos encuentros es tener tranquilidad y confío en lo que se está haciendo. Aspiramos a clasificar y nos quedan cuatro fechas, vamos a clasificar y que estos tropiezos nos sirvan al futuro.