Fredy Guarín y su salida de Millonarios: ‘Me refugiaba en el alcohol’

Fredy Guarín lleva un tiempo retirado de las canchas, pues decidió atender graves problemas personales que lo han perturbado en los últimos años. Su último equipo fue Millonarios, del que es hincha, y su salida no fue la que soñaba, pues fue debido a un escándalo personal, y a que no estaba en forma mental ni física para continúa con su carrera futbolística.



Este miércoles, Guarín se confesó y reconoció problemas con el alcohol que tenía hasta hace poco tiempo.



“Cuando uno tiene problemas de alcohol, uno tiene la mente nublada. Y la solución para mí siempre era emborracharme para olvidarme de los problemas familiares o laborales. Lo que pasó en Millonarios fue más o menos por esto: tenía muchos problemas y mi refugio era el alcohol; cuando me vine Bogotá, que tuve ese problema (con sus padres), era una situación personal que la combiné con el alcohol y pasó lo pasó”, reconoció en el ‘Vbar Caracol’.



Guarín habló de su salida de Millonarios y aseguró que fueron esos problemas con el alcohol, los que lo llevaron a tomar la decisión de alejarse del equipo bogotano: “Ese fue el explosivo para salir de la forma en que salí de Millonarios; al final, después de todo esto, tomé la decisión de no seguir más en el club porque tenía que enfocarme y trabajar en mí, no puedo darle esto a Millonarios, a los jugadores jóvenes y a la hinchada, y por eso decidí hacerme a un lado”.