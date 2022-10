¿Por qué y por cuánto castigan a Cristiano? 'Esta es la segunda vez'

La imagen de Cristiano Ronaldo abandonando el estadio, molesto por su creciente falta de protagonismo, ni es nueva ni podía pasar inadvertida para el técnico de Manchester United, Erik ten Hag.

Obviamente la primera pregunta en su última comparecencia ante la prensa no iba a ser esta vez por los presentes sino por el ausente.



“Lo que se habla -si se pregunta por ello- es entre Cristiano y yo. El comunicado es claro, creo. Sigue siendo un jugador importante en la plantilla. Yo soy el entrenador, soy responsable de la cultura aquí y tengo que establecer normas y valores y tengo que controlarlos. En el equipo, tenemos valores y normas y tengo que controlar eso. Después de lo del Raya Vallecano (donde también se marchó antes de que acabara el partido), le dije que era inaceptable pero no a él, a todo el mundo. Es la segunda vez y hay consecuencias", dijo el DT.



"Le echaremos de menos mañana. Es una ausencia para la plantilla pero es importante para la actitud y la mentalidad del grupo y ahora tenemos que centrarnos en el Chelsea porque es importante”, añadió.



Muchos entendieron que Cristiano se fue molesto porque no entró después de calentar, pero en realidad él se negó a entrar solo por los minutos finales, confirmó el DT.



“Será un (tiempo de) reflexión para él, pero también para todos los demás, lo dije al principio de la temporada, la próxima vez tiene que haber consecuencias, de lo contrario cuando se convive y se juega juntos, el fútbol es un deporte de equipo y hay que cumplir ciertas normas. Y yo tengo que controlarlo”, añadió el jefe de Manchester United.



Lo que no confirmó fue la multa para el portugués, que según el diario Daily Star sería de casi un millón de euros, por la reincidencia en su actitud.



El estelar portugués confirmó su compromiso con el club en medio de rumores por su posible salida en el próximo mercado de invierno, pero en realidad no se salvó del castigo.